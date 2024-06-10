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Космаком
Компания «КОСМАКОМ» оказывает консалтинговые услуги для сферы ИТ и ИБ. Эксперты помогают клиентам с вопросами лицензирования деятельности, сертификации систем менеджмента, регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
СОБЫТИЯ
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Космаком и организации, системы, технологии, персоны:
|Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 1
|Nubes Alto 18 1
|IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
|СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
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