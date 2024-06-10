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Космаком

Компания «КОСМАКОМ» оказывает консалтинговые услуги для сферы ИТ и ИБ. Эксперты помогают клиентам с вопросами лицензирования деятельности, сертификации систем менеджмента, регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.06.2024 «Космаком» выстроил командную работу в облаке NGcloud 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Космаком и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 2
Nextcloud 49 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 1
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 176 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4333 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7676 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4469 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 1
Nubes Alto 18 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1591 1
Милохин Дмитрий 1 1
Степаненко Василий 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
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