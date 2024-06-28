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Куплатформ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.06.2024 Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Куплатформ и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 75 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7885 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1073 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5355 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3143 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 285 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 23 1
Куплатформ - Qrooto 2 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2747 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5693 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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