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Nubes предоставил масштабируемое облако для платформы Qrooto

Компания «Куплатформ» запустила новый ИТ-продукт на облачных ресурсах компании Nubes. В облаке нового поколения NGcloud разработчик развернул релизную версию рекламной платформы. Там же хранятся персональные данные пользователей и их медиаматериалы. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

ООО «Куплатформ» — российский разработчик ИТ-решений, главным продуктом которого является рекламная платформа Qrooto. С ее помощью пользователи могут размещать рекламу на сайтах и в мобильных приложениях с оплатой за клик.

Разработку и тестирование платформы компания проводила на собственных физических серверах. Однако для запуска релизной версии разработчик решил использовать виртуальную среду. Такой вариант позволил компании избежать финансовых рисков, в том числе связанных с возможными ошибками при выборе необходимого оборудования.

Релизную версию Qrooto развернули на виртуальных машинах в облаке NGcloud. Оно аттестовано по 152-ФЗ (УЗ-1) и может использоваться для хранения персональных данных пользователей. Также здесь разместили медиахранилище, в котором хранятся все рекламные материалы пользователей: фотографии, иллюстрации и видеоролики.

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«Облако позволяет нам максимально оперативно увеличивать вычислительные мощности при пиковых нагрузках. Риск потери доступности приложения в этом случае минимален. Сейчас мы также изучаем другие услуги Nubes, которые помогут нам развивать проект в будущем. В частности, сейчас нам интересны сервисы объектного хранилища S3 и резервного копирования данных на площадке сервис-провайдера», — отметил технический директор «Куплатформ» (Qrooto) Сергей Чистяков.

«Помимо готовой инфраструктуры для запуска продукта разработчик Qrooto получил возможность гибко регулировать объемы ресурсов под проект. В отличие от физического оборудования, виртуальные мощности быстрее масштабируются и используются по мере необходимости, что исключает избыточные расходы и помогает эффективнее планировать вложения в новый проект», — сказал генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко.

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