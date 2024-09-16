Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса

Облачный провайдер Nubes и разработчик средств защиты данных, резервного копирования и восстановления «Киберпротект» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут совместно работать над повышением уровня защиты информации, а также развитием систем резервного копирования и восстановления данных российских организаций в облаке. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

В портфеле Nubes появились услуги защиты, контроля безопасности, резервного копирования и восстановления данных в облаке при помощи «Кибер бекап облачный», одного из флагманских продуктов «Киберпротекта». Также решение позволяет клиентам провайдера осуществлять мониторинг и создавать отчеты о компонентах инфраструктуры резервного копирования.

Среди особенностей продукта - возможности создания групповых и индивидуальных планов защиты данных с настройкой расписания, сжатия, шифрования и проверки резервных копий, а также использования удобных вариантов их хранения.

Удобным в работе решение делают возможности управления через веб-консоль, поддержки зарубежных и отечественных операционных систем, хостов виртуализации и миграции между ними.

Специалисты Nubes прошли обучающий курс вендора, который позволил им приобрести навыки, необходимые для поддержки «Кибер бекап облачный».

«Компания «Киберпротект» - один из лидеров рынка информационной безопасности. Ее продукты служат надежной защитой российских организаций от киберугроз любого уровня сложности. Реализация ряда совместных проектов показала, что мы придерживаемся одного подхода к работе с клиентами и их данными. Поэтому мы уверены, что вместе нам удастся добиться всех поставленных задач», — отметил Александр Быков, руководитель направления сервисов защиты Nubes (НУБЕС).

«Мы нацелены на сотрудничество с ведущими игроками российского ИТ-рынка. Наш продукт гармонично дополняет решения Nubes, что делает их еще более удобными, эффективными и надежными для клиентов компании. Они смогут значительно расширить возможности бизнеса и повысить безопасность данных с легкостью и без потери времени», — сказал Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления «Киберпротект».