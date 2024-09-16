Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Nubes и «Киберпротект» повысят уровень безопасности российского бизнеса

Облачный провайдер Nubes и разработчик средств защиты данных, резервного копирования и восстановления «Киберпротект» подписали соглашение о сотрудничестве. Компании будут совместно работать над повышением уровня защиты информации, а также развитием систем резервного копирования и восстановления данных российских организаций в облаке. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

В портфеле Nubes появились услуги защиты, контроля безопасности, резервного копирования и восстановления данных в облаке при помощи «Кибер бекап облачный», одного из флагманских продуктов «Киберпротекта». Также решение позволяет клиентам провайдера осуществлять мониторинг и создавать отчеты о компонентах инфраструктуры резервного копирования.

Среди особенностей продукта - возможности создания групповых и индивидуальных планов защиты данных с настройкой расписания, сжатия, шифрования и проверки резервных копий, а также использования удобных вариантов их хранения.

Удобным в работе решение делают возможности управления через веб-консоль, поддержки зарубежных и отечественных операционных систем, хостов виртуализации и миграции между ними.

Специалисты Nubes прошли обучающий курс вендора, который позволил им приобрести навыки, необходимые для поддержки «Кибер бекап облачный».

Алексей Стецюк, Voxys: До 70% консультаций в контакт-центрах можно автоматизировать
Бизнес

«Компания «Киберпротект» - один из лидеров рынка информационной безопасности. Ее продукты служат надежной защитой российских организаций от киберугроз любого уровня сложности. Реализация ряда совместных проектов показала, что мы придерживаемся одного подхода к работе с клиентами и их данными. Поэтому мы уверены, что вместе нам удастся добиться всех поставленных задач», — отметил Александр Быков, руководитель направления сервисов защиты Nubes (НУБЕС).

«Мы нацелены на сотрудничество с ведущими игроками российского ИТ-рынка. Наш продукт гармонично дополняет решения Nubes, что делает их еще более удобными, эффективными и надежными для клиентов компании. Они смогут значительно расширить возможности бизнеса и повысить безопасность данных с легкостью и без потери времени», — сказал Сергей Шаров, менеджер по развитию облачного направления «Киберпротект».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

Хакеры охотятся на знатоков Python с помощью теста для программистов

Как объединение с крупными игроками помогает бизнесу лидировать на рынке

В iPhone появится функция удаленного превращения в «кирпич» для провинившихся пользователей. В опасности все, кроме владельцев древних моделей

1300 конечных устройств под защитой: как обеспечивать кибербезопасность крупных мероприятий

Microsoft сломает все антивирусы во имя безопасности Windows. Их лишат доступа к ядру системы

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

На что способны флагманские фотокамеры в 2024 году

Как шум от гаджетов разрушает психику

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Показать еще

Наука

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/