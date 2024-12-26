Мелехова Оксана
|26.12.2024
|Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
|13.06.2024
|«Ростелеком» обеспечил интернетом четыре фельдшерско-акушерских пункта Прикамья 1
Мелехова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9701 1
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