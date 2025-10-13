«Ростелеком» трансформирует систему здравоохранения Прикамья с помощью технологий искусственного интеллекта

В Прикамье «Ростелеком» подключил первого голосового робота с искусственным интеллектом для Единой информационной системы в сфере здравоохранения региона. Работы были проведены при поддержке «Медицинского информационно-аналитического центра» Пермского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Новый сервис обрабатывает и анализирует входящие вызовы на номер 122. Ежемесячно виртуальный оператор принимает более 500 звонков от жителей Пермского края. Система при помощи технологий искусственного интеллекта обрабатывает запросы абонентов. В зависимости от потребностей робот может записать пациента к нужному врачу, в том числе профильному, отменить прием или даже вызвать медика на дом. В случае если у звонящего другой вопрос, бот переводит обращение на оператора.

Оксана Мелехова, заместитель министра здравоохранения Пермского края: «Голосовой помощник – сегодня необходимый инструмент коммуникации в сфере здравоохранения. Сервис значительно упрощает общение с пациентами. Чтобы получить консультацию, им достаточно назвать номер СНИЛС. Цифровой помощник отвечает на звонки мгновенно, а запись к врачу занимает не более минуты. Искусственный интеллект, распознающий речь с высокой точностью, обеспечивает надежность и эффективность взаимодействия с операторами службы 122. Благодаря этому пациенты могут быть уверены, что их просьбу обработают корректно и быстро. Наличие виртуального медицинского ассистента позволяет жителям региона сосредоточиться на решении вопросов, касающихся здоровья, а не на бюрократических процедурах».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наша ключевая цель – помочь медицинским учреждениям Урала активно внедрять передовые и надежные цифровые решения, чтобы они не отставали от глобальных трендов. Наши интеллектуальные инструменты берут на себя массу рутинных задач, значительно уменьшая нагрузку на сотрудников контакт-центров и оптимизируя внутренние процессы учреждения. Подходы и механизмы перехода целых отраслей на современные цифровые технологии будут меняться еще стремительней и в этой модели важно выбирать надежного партнера, который имеет наработанную подтвержденную экспертизу и сможет гарантировать качество внедрения комплексных решений, подтверждая эффективность на деле».

Сервис «Голосовой помощник» – полностью отечественная разработка, включенная в единый реестр российских программ и баз данных. Виртуальный ассистент интегрируется практически с любыми системами и CRM-платформами, которыми сегодня пользуются большинство уральских госучреждений и частных компаний. Заказчикам не приходится вкладывать дополнительные средства, чтобы заменить имеющееся программное обеспечение на новое. К тому же, «Ростелеком» обеспечивает клиентам техническую поддержку в режиме 24/7.