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Калибатов Рустам

СОБЫТИЯ


14.09.2026 Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики 1
04.03.2016 «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Калибатов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11015 1
Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова 1 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23085 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9384 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18270 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 279 1
Кравченко Александр 18 1
Машуков Барасби 15 1
Царьков Петр 4 1
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 127 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 393 1
Израиль 2868 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47875 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54965 1
Россия - РФ - Российская федерация 167546 1
Россия - СКФО - КБР - Урванский район - Нарткала 9 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11432 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3388 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34077 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58174 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10475 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 346 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471770, в очереди разбора - 724657.
Создано именных указателей - 201030.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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