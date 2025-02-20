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К 23 февраля Caviar украсил красной звездой iPhone 16 Pro

Новая лимитированная серия «Защитник» от Caviar, приуроченная ко Дню Защитника Отечества, посвящена символике мужества, чести и преданности стране, воплощая ее в дизайне смартфонов и часов. Центральными элементами коллекции стали щит, меч и красная звезда. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Бренд Caviar специализируется на создании эксклюзивных кастомных устройств. Компания регулярно выпускает модели, вдохновленные Россией, ее значимыми историческими датами и личностями ее истории. В 2024 г. были выпущены такие модели как «Победа» и «Говорит Президент». Новая коллекция посвящена Дню защитника отечества и Году защитника отечества.

При создании коллекции «Защитник» мастера Caviar вдохновлялись монументальностью и экспрессией советских военных мемориалов, в которых запечатлен непоколебимый дух защитников отечества. Центральными символами коллекции стали щит, меч и красная звезда. Щит и меч – классические геральдические знаки, олицетворяющие преданность, доблесть и готовность стоять на страже своих принципов. Красная звезда – символ героизма, прочно связанный с 23 февраля и ставший его главным атрибутом.

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Caviar
К 23 февраля Caviar украсил красной звездой iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro/Max «Защитник»

Красная звезда, являющаяся символом воинского героизма и прочно связанная с Днем защитника отечества, венчает эту модель. Корпус смартфона, выполненный из черного титана, украшен гравировкой с очертаниями автомата. Дизайн вдохновлен монументальной эстетикой советских мемориалов – Обелиском победы в Минске, мемориальными комплексами в Бресте, Трептов-парке (Берлин) и др.

iPhone 16 Pro/Max «Щит и Меч»

Эта модель воплощает древние геральдические символы защиты и преданности. Щит и меч - атрибуты архангела Михаила - защитника божественной справедливости. Также они широко используются в символике российских силовых структур. Корпус смартфона из титана украшен детализированной золотой гравировкой. Центральным акцентом стал объемный орел, покрытый золотом и обрамленный алым декоративным камнем – подчеркивает патриотические мотивы. Барельеф в форме чешуйчатого доспеха отсылает к богатой военной традиции России.

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В коллекции также представлена титановая модель «Щит и Меч: Рубеж».

Часы «Россия»

Завершает коллекцию механические часы «Россия» с турбийоном, которые отражают точность, силу и вечное движение истории. Наследие величия страны дополняются традициями высокого часового искусства. Турбийон обеспечивает точность хода и демонстрирует сложность конструкции. Дизайн вдохновлен образом защитника отечества: строгие линии, премиальные материалы и символика российской державы. Для часов разработана интерактивная подарочная упаковка с видео- и аудио-сопровождением.

Стоимость моделей коллекции начинается от 299 тыс. руб. за часы «Россия» и доходит до 670 тыс. руб. за модель «Щит и Меч» на базе iPhone 16 Pro Max 1 ТБ. Все дизайны коллекции доступны на Samsung S25 и Z Fold 6.

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