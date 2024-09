МТС начала выдавать предзаказы на iPhone 16

МТС сообщает о том, что начала выдавать предзаказы на всю линейку iPhone 16. В это воскресенье первым обладателем смартфона стала жительница Москвы, оформившая предзаказ на iPhone 16 Pro Max 256 ГБ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС планирует выдать большую часть предзаказов уже на этой неделе, а поступить в продажу смартфоны могут в ближайшие выходные дни.

Стоимость iPhone 16 в МТС: Apple iPhone 16 128 ГБ – 114 990 руб.; Apple iPhone 16 256 ГБ – 129 990 руб.; Apple iPhone 16 512 ГБ – 159 990 руб.; Apple iPhone Plus 16 128 ГБ – 134 990 руб; Apple iPhone 16 Plus 256 ГБ – 149 990 руб.; Apple iPhone 16 Plus 512 ГБ – 179 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ – 154 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ – 169 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 512 ГБ – 199 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ – 229 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ – 194 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ – 224 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 1 ТБ – 254 990 руб.

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 16 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в SMS, специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 16 получат в подарок кешбэк в размере 30% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год.