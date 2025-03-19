Аналитика МТС: iPhone 16e обошел по популярности предыдущие модели линейки SE

ПАО «МТС» сообщает о том, спрос на iPhone 16e за первые две недели продаж в розничной сети МТС оказался самым высоким в линейке SE. Так, продажи новинки по сравнению с SE первого поколения в 2016 г. оказались выше на 45%, по сравнению с версией 2020 г. – на 52%, а по сравнению с SE 2022 г. – на 34%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По итогам первых двух недель продаж новинки 60% всех покупок приходится на модель в конфигурации 256 ГБ, 40% – 128 ГБ. Cамая популярная модель в черном цвете, она занимает 80% всех покупок.

«Основная аудитория покупателей, выбирающих iPhone 16e – пользователи предыдущих версий линейки SE, а также те, кто использовал смартфоны, выпущенные не менее трех-четырех лет назад. Новинка имеет достаточный уровень производительности и широкий функционал для пользователей, поэтому ее выбирают все чаще на замену своим устаревшим устройствам», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.