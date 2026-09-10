В России разработан полный комплект СВЧ-чипов для радаров и БПЛА. Готовится запуск в серию

Российские ученые создали полный комплект кремниевых интегральных схем для СВЧ-приемопередатчиков на отечественной технологии. Разработка позволяет снизить зависимость от зарубежных компонентов, уменьшить габариты, энергопотребление и стоимость аппаратуры, а также открывает путь к дальнейшей интеграции схем на одном чипе. СВЧ-приемопередатчики такого диапазона могут использоваться в аэродромных, морских, речных и метеорологических радарах, а также в мобильных сетях широкополосного беспроводного доступа, в том числе для беспилотных воздушных судов.

Подготовка производства

В России подготовили к производству комплект кремниевых СВЧ-микросхем, пишет ТАСС.

В сентябре 2026 г. ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) завершили создание и испытания полного комплекта из четырех кремниевых интегральных схем для СВЧ-приемопередатчиков. После небольшой доработки СВЧ-микросхемы можно будет выпускать малыми сериями на отечественной фабрике.

«Их подробное тестирование на сложном измерительном оборудовании подтвердило соответствие как результатам моделирования, так и техническим требованиям. После небольшой доработки можно будет выпускать по заказам предприятий мелкие серии разработанных СВЧ интегральных схем на отечественной фабрике и использовать их для различной аппаратуры», - сообщили в пресс-службе ТУСУР.

Области применения

СВЧ-приемопередатчики такого диапазона могут использоваться в аэродромных, морских, речных и метеорологических радарах, а также в мобильных сетях широкополосного беспроводного доступа, в том числе для беспилотных воздушных судов.

Freepik - pressfoto В России разработали кремниевые СВЧ-схемы для радаров и БПЛА, они уменьшат габариты, энергопотребление и стоимость аппаратуры

По словам директора НИИ микроэлектронных систем ТУСУР Леонида Бабака, ранее в России для такой аппаратуры в основном приобретали изделия и микросхемы зарубежного производства.

Преимущества кремниевой технологии

Разработка основана на отечественной 180 нм кремниевой комплементарный металло-оксидный полупроводник (КМОП)-технологии. Ранее аналогичные изделия в России выпускались на основе арсенида галлия. Кремниевые решения позволяют уменьшить энергопотребление и габариты устройств, повысить их функциональность и надежность, а также снизить стоимость при массовом производстве.

Создание полного комплекта также открывает возможность в дальнейшем объединить несколько интегральных схем на одном кремниевом чипе и разработать на отечественной технологии высокоинтегрированные СВЧ-микросхемы для приемопередающих модулей с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) S-диапазона.

АФАР - фазированная антенная решетка, в которой направление излучения и (или) форма диаграммы направленности регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или полей возбуждения на индивидуальных активных излучающих элементах.

«Внедрение ИС на отечественных предприятиях радиоэлектронной промышленности позволит снизить стоимость, энергопотребление и габариты радиоаппаратуры», — отметил Бабак.

Этапы создания комплекта

Первые две интегральные схемы - малошумящий усилитель и цифровой управляемый аттенюатор (для управления амплитудой сигнала) - ученые ТУСУР изготовили в 2024 г. в рамках программы «Приоритет 2030». В 2025 г. эти схемы прошли измерения.

Затем в молодежной лаборатории проектирования радиочастотных интегральных схем и систем на кристалле ТУСУР разработали еще два устройства: фазовращатель для управления фазой сигнала и буферный усилитель. К весне 2026 г. были изготовлены экспериментальные образцы полного комплекта схем, необходимых для создания СВЧ-приемопередатчиков.

Планы на будущее

Следующим этапом станет создание многофункциональной интегральной схемы однокристального СВЧ-приемника на базе кремниевой технологии. Ученые планируют разработать ее в 2026 г., а в 2027 г. - изготовить и испытать.

Опытное и серийное производство разработанных интегральных схем может быть организовано на отечественном предприятии АО «Микрон». По данным ТУСУР, в использовании и внедрении опытных и серийных образцов микросхем для СВЧ-приемопередатчиков с АФАР, систем связи и телекоммуникаций заинтересованы ПАО «Алмаз», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»», ООО «ЛЭМЗ-Т», АО «НИИМЭ» и другие отечественные предприятия радиоэлектронной промышленности.