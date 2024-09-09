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МТС: продажи смартфонов от Apple перед выходом iPhone 16 выросли в полтора раза

МТС проанализировала спрос на различные модели iPhone в преддверии выхода iPhone 16. C 26 августа по 8 сентября 2024 г. продажи смартфонов от Apple в розничной сети МТС выросли на 50% по сравнению с началом августа 2024 г. и на 9% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной моделью стал iPhone 15 – продажи различных моделей линейки выросли на 66% в штуках по сравнению с началом августа 2024 г. Продажи iPhone 13 увеличились на 42%, iPhone 14 на 24%, iPhone 12 на 23%.

«Традиционно, презентация новых iPhone вызывает повышенный интерес к устройствам этого бренда. Мы видим, что спрос сохраняется и на более ранние модели, например, продажи iPhone 11 увеличились на 14%. Кроме того, в августе мы запустили продажи сертификатов, которые дают возможность получить новинки первыми, и результаты продаж превзошли наши ожидания», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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