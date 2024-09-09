«М.Видео-Эльдорадо» анонсирует старт предзаказа iPhone 16 и новых Apple Watch Series X и Apple Watch Ultra 3

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, анонсирует начало предзаказа новой серии iPhone 16, Apple Watch X и Apple Watch Ultra 3. Сразу после окончания глобальной презентации Apple 9 сентября 2024 г. во всех каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» новинки стали доступны для предзаказа. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Покупатели смогут оформить предзаказ без первоначального взноса и переплат с рассрочкой на 24 месяца на все представленные новинки Apple – iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а также на новое поколение часов – Apple Watch Series X (Series 10) и Apple Watch Ultra 3. Все устройства получат официальную «М.Видео-Эльдорадо» гарантию сроком на 1 год.

Все смартфоны будут оснащены новой дополнительной клавишей для съемки фото. Гаджеты оснастят ИИ-функциями, которые смогут убирать лишние объекты с фотографий.

Смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут идентичны по техническим характеристикам, главное отличие заключается в диагонали экрана. Старшая модель получит дисплей 6,9 дюймов, а младшая – 6,3 дюйма. В основе обоих гаджетов будет новый чип от Apple – A18 Pro.

В свою очередь, iPhone 16 и iPhone 16 Plus также получат обновленный процессор A18, вырез Dynamic Island и новую вертикальную компоновку камер.

Все смартфоны будут оснащены новой дополнительной клавишей для съемки фото. Гаджеты оснастят ИИ-функциями, которые смогут убирать лишние объекты с фотографий.

Что касается Apple Watch Series X (Series 10) и Apple Watch Ultra 3, то в часах улучшат время автономной работы и оснастят множеством дополнительных полезных функций.