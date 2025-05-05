Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы

Caviar представил смартфон в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — iPhone «Взятие Берлина». Дизайн телефона вдохновлен знаменитой серией снимков «Знамя Победы над Рейхстагом» Евгения Халдея. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Кастомный iPhone «Взятие Берлина» — это памятник историческим событиям, ставшим символом свободы и победы. На корпусе устройства изображен путь, который прошла Красная Армия к Победе с отмеченными столицами — Москва, Киев, Варшава, Будапешт, Вена и Берлин. Тончайшая гравировка, ювелирная эмаль и покрытие золотом 999 пробы оживляют эти исторические вехи, превращая корпус в карту героизма и памяти.

Корпус выполнен из титана с PVD-покрытием, что придает устройству прочность и долговечность. Декоративные вставки из ювелирного сплава с покрытием 24-каратным золотом изображают названия городов, которые стали знаковыми на пути освобождения. На нижней части корпуса — высеченный из титана барельеф, изображающий солдата и Знамя Победы, как символ триумфа над фашизмом.

Caviar Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы

Центральным элементом дизайна стала сцена водружения Знамени Победы, вдохновением для которой послужил легендарный снимок советского фотокорреспондента Евгения Халдея, сделанный на крыше Рейхстага в мае 1945 г. Этот кадр стал одним из самых узнаваемых символов Победы и увековечен на корпусе смартфона в виде объемного барельефа. Фрагменты карты Берлинской Операции выгравированы на титановой поверхности корпуса устройства.

Каждый владелец смартфона получит комплект в особенном футляре со встроенным мини-дисплеем и видео, специально созданным для этой ограниченной серии. При открытии упаковки будет звучать песня «Нам нужна одна победа».

iPhone «Взятие Берлина» будет выпущен ограниченным тиражом всего в 45 экземпляров. Это эксклюзивное произведение искусства, сочетающее в себе патриотизм и инновационные технологии.

Часть средств от продаж модели будет направлена в благотворительный фонд «Народный Фронт. Все для Победы».

Цена: от 619 тыс. руб. за модель iPhone 16 Pro «Взятие Берлина».