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Халдей Евгений
|05.05.2025
|Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы 1
|27.10.2011
|Агентство ИТАР-ТАСС запустило онлайн-архив своих фотографий 1
Халдей Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16078 1
|Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24669 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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