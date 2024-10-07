Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина

Caviar представил на сайте праздничный комплект для сторонников Президента России Владимира Путина. В него входят iPhone 16 Pro Max, посвященный 72-му дню рождения главы государства, а также футляр с встроенным дисплеем, который демонстрирует видео-поздравление с самыми яркими цитатами Владимира Путина. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Caviar – российский бренд, который создает люксовые версии гаджетов Apple, сочетая редкие материалы и передовые технологии. В честь 72-го дня рождения президента России компания выпустила праздничный комплект, включающий кастомный iPhone 16 Pro «Говорит Президент» в подарочной интерактивной упаковке, презентующей видео-поздравление с лучшими фразами президента по мнению представителей бренда. Лимитированная серия насчитывает 72 экземпляра.

Caviar Caviar выпустил кастомный iPhone 16 ко дню рождения Президента России Владимира Путина

«Говорит Президент» украшен российским орлом, покрытым 24-каратным золотом. Все три короны орла инкрустированы вставками из черного оникса. Этот камень использовался при создании циферблата личных часов Владимира Путина, созданных для него Императорской Петергофской фабрикой.

Также на корпусе телефона из титана авиационного класса выгравирована одна из известных цитат Президента России – «Сила России в нас самих». Владимир Путин произнес ее на первом заседании Госдумы VII в 2016 г. Caviar воплотил ее на корпусе iPhone как дань уважения президенту России и памятный подарок для его почитателей.

Среди ярких высказываний президента были выбраны семь самых воодушевляющих цитат по мнению представителей компании, они стали основой для видео-поздравления президента и его сторонников.

«Говорит Президент» является флагманом коллекции Россия. Это популярная коллекция, в рамках которой каждый год выпускаются патриотичные смартфоны, часы, кейсы и другую продукцию премиального сегмента. Недавно бренд выпустил кастомный «трехстворчатый» Huawei в цветах российского флага.

Цены начинаются от 589 тыс. руб. за iPhone 16 «Говорит Президент» (128 ГБ).