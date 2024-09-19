Сеть restore: представила iPhone 16 Pro за день до мирового старта продаж

Restore: сеть магазинов техники и электроники, первыми показала новинку компании Apple iPhone 16 Pro в своем магазине на Неглинной 8/10 19 сентября, еще до официальных продаж в мире. Об этом CNews сообщили представители restore.

На сайте restore с 10 сентября можно предзаказать все модели нового iPhone 16 и iPhone 16 Pro. Магазин планирует доставить телефоны клиентам начиная с 30 сентября в зависимости от региона доставки. Приоритетное право покупки получат клиенты, оставившие заявки на приобретение новинок на сайте. Посмотреть и протестировать телефоны во всех магазинах сети можно будет уже в ближайшие дни.

Restore: 18 лет является премиальным продавцом техники Apple и всегда стремится в числе первых познакомить своих клиентов с новинкой. В этом году сеть магазинов продолжает эту традицию и начиная с сегодняшнего дня, 19.09 в 10:00 по Московскому времени, клиенты restore: могут первыми протестировать новый телефон iPhone 16 Pro в магазине на Неглинной 8/10. Мы ценим наших клиентов и благодарим за доверие, поэтому предоставляем проверенную и достоверную информацию о наличии и возможностях приобретения новых моделей во всех точках нашей сети restore:

iPhone 16 Pro и Pro Max представлены в четырех цветах: белом, сером, черном, а также новом бронзовом варианте. Объем памяти от 128 Гб. Модель имеет титановый корпус с диагональю экрана 6.3 и 6.9 дюйма соответственно. Также версия Pro оснащена ещё более мощным процессором A18 Pro и тремя камерами 48 МП. Новые камеры iPhone 16 Pro и 16 Pro Max обладают 5-кратным оптическим зумом и кинематографичным замедлением в 4К в 120 кадров.

Главным нововведением iPhone 16 стала поддержка искусственного интеллекта Apple Intelligence на основе iOS 18.1. Новая функция будет анализировать действия пользователя и помогать ему. Например, теперь смартфон сможет генерировать текст и изображения, удалять лишние объекты на фото, править тон при переписке, анализировать и уведомлять владельца о важных сообщениях, а также поддерживать диалог и отвечать на вопросы пользователя.

Все телефоны, которые продаются в сети restore: являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель может проверить самостоятельно оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте Аpple.

Инструкцию к телефону на русском языке можно будет скачать на сайте restore. Сотрудники сети помогут настроить и подготовить новое устройство к работе: наклеить защитное стекло, создать учетную запись, перенести данные и установить необходимые программы и почтовый клиент.

Restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей. По вопросам гарантийного обслуживания можно будет обратиться в любой магазин restore: с чеком.

На протяжении всей истории, с момента открытия первого магазина в 2005 г., restore: помогает клиентам знакомиться с продуктами Apple. Магазины сети стали местом, где можно не только приобрести технику, но и почувствовать неповторимую вдохновляющую атмосферу бренда. Сеть restore: делает все возможное, чтобы клиенты смогли покупать технику любимого бренда в привычном месте удобным им способом.