«Яндекс Маркет» прогнозирует снижение цен на iPhone 16 еще до 20% в октябре 2024 года

Россияне за неделю с 20 по 26 сентября 2024 г. увеличили покупки новых моделей iPhone 16. Эксперты «Маркета» связывают этот тренд в том числе со снижением стоимости смартфонов на 8-10% с первоначального уровня. По прогнозу маркетплейса, цены могут снизиться еще примерно на 20% в первой половине октября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

По данным на 26 сентября 2024 г., покупатели чаще всего выбирают модели Pro Max и Pro с объемом памяти 256 ГБ, а также iPhone 16 128 ГБ. Наиболее популярные цвета смартфона — «пустынный титан» и «титановый черный». Лидерами по покупкам моделей iPhone 16 остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи и Волгоград.

Чаще всего покупатели iPhone 16 выбирают доставку до ближайшего пункта выдачи заказов (ПВЗ) — на этот формат доставки приходится более половины всех заказов. Еще 15% выбирают доставку курьером, а каждый десятый выбирает доставку по клику за 15 минут.

В то же время «Маркет» фиксирует сохраняющийся спрос на предыдущую линейку iPhone 15. Модели iPhone 15 Pro Max 256 ГБ, iPhone 15 Pro 128 ГБ и iPhone 15 128 ГБ по-прежнему остаются в числе самых продаваемых смартфонов Apple.