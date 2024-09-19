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МТС: iPhone 16 опередил по предзаказам предыдущую модель почти в пять раз

МТС проанализировала итоги первой недели предзаказа на iPhone 16 в собственной розничной сети. Спрос на новинки оказался в 4,8 раз выше, чем за первую неделю предзаказов на iPhone 15 в 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной моделью в новой линейке оказалась iPhone 16 – на нее пришлось 54% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 16 Pro (28%), iPhone 16 Pro Max (11%) и iPhone 16 Plus (7%).

Наиболее востребованный объем памяти в iPhone 16, Plus и Pro – 128 ГБ, в модели Max – 256 ГБ.

Жители столицы чаще других россиян интересуются новинками. На Москву пришлось 43% предзаказов. В топ-5 регионов также попали Санкт-Петербург (10%), Краснодарский край (8%), Республика Татарстан (4%), Тюменская область (2%).

Стоимость iPhone 16 в МТС: Apple iPhone 16 128 ГБ – 114 990 руб.; Apple iPhone 16 256 ГБ – 129 990 руб.; Apple iPhone 16 512 ГБ – 159 990 руб.; Apple iPhone Plus 16 128 ГБ – 134 990 руб.; Apple iPhone 16 Plus 256 ГБ – 149 990 руб.; Apple iPhone 16 Plus 512 ГБ – 179 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ – 154 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ – 169 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 512 ГБ – 199 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ – 229 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ – 194 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ – 224 990 руб.; Apple iPhone 16 Pro Max 1 ТБ – 254 990 руб.

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Техника

Оформить предварительный заказ на смартфоны можно на выбор с помощью частичной или полной предоплаты. На модели iPhone 16 сумма частичной предоплаты составляет 25 тыс. руб. Предоплата засчитывается в счет стоимости смартфона, поэтому при получении товара клиенту необходимо оплатить оставшуюся сумму смартфона.

После оформления предзаказа клиент получит SMS с подтверждением и предварительным сроком доставки. После поступления первой партии смартфонов в МТС, специалисты колл-центра МТС свяжутся с каждым клиентом, чтобы сообщить о доставке товара. Покупатели iPhone 16 получат в подарок кешбэк в размере 30% от стоимости смартфона. Также для клиентов действует гарантия сроком на один год.

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