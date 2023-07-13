Россияне купили в два раза больше умных ламп, чем в 2022 году

Продажи умной техники в первом полугодии 2023 г. выросли год к году на четверть, а умных ламп – в два раза, по данным аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных, ежедневно обрабатывает 50-55 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и традиционной торговли, онлайн- и офлайн-каналов розницы. Об этом CNews сообщили представители «Чек индекса».

Сравнение за первое полугодие 2023/2022 гг.

Умная бытовая техника и электроника (устройства с указанием в наименовании «умный/smart» и др.) – средний чек покупки 4801 руб., на 5% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 24%.

Умные колонки – средний чек 7223 руб., на 3% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 84%. Умные пылесосы (роботы-пылесосы) – средний чек покупки 17022 руб., на 5% выше, чем годом ранее. Число покупок – снизилось на 10%.

Умные лампы/светильники – средний чек покупки 946 руб., на 11% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 105%. Умные розетки – средний чек покупки 989 руб., на 14% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 41%.

Умные выключатели – средний чек покупки 1289 руб., на 13% ниже, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 12%. Системы умный дом (комплект оборудования) – средний чек покупки 11179 руб., на 4% выше, чем годом ранее. Число покупок – выросло на 11%.

Эксперты «Чек индекса» компании «Платформа ОФД» объясняют, в условную категорию «умных» гаджетов из бытовой техники поставщики и продавцы обычно выделяют устройства, которые подключаются к интернету, могут управляться голосом, взаимодействовать с системами «умный дом».

В топ-продаж умных гаджетов (по оборотам) входят, как правило, колонки, пылесосы, системы умного дома. Их много приобретали и ранее. Однако сейчас в лидеры продаж выходят смежные устройства, дополняющие формирующуюся инфраструктуру, простые в подключении и пользовании. Такие, как светильники и лампы, которые управляются голосом через колонки.

Также все чаще в наименованиях товаров становится указаний на искусственный интеллект. Объем товаров, содержащих в наименовании фразы «AI, ИИ», вырос за год в четыре раза.

Все больше умной бытовой техники поступает из Китая, дружественных стран и реализуется в онлайн-канале, за счет чего расширяется база более доступных по цене предложений, что обеспечивает и снижение среднего чека трат покупателя на такую продукцию.

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«Чек индекс» анализирует обезличенные агрегированные данные Платформы ОФД с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров. Проект показывает изменение реальных трат россиян на отдельные товары, категории, отрасли розничной торговли и сферы услуг.