Игровая индустрия в 2024 г.: рост покупок и апгрейдов ПК

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей компании «ЮMoney») и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» проанализировали итоги 2024 г. в игровой индустрии. По данным аналитиков, оборот игрового сегмента увеличился на 20% по сравнению с 2023 г., выросли продажи компьютерных комплектующих, при этом цены на большинство компонентов снизились или незначительно выросли. Заметна тенденция на онлайн-покупки комплектующих, а также растущий интерес к игровым компьютерам и консолям. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Оборот онлайн-продаж вырос на 20%

По данным «ЮKassa», в 2024 г. оборот в сегменте игровых ресурсов вырос на 20% по сравнению с 2023 г. Число платежей увеличилось на 13%, а средний чек стал на 6% больше и составил 550 руб.

«Наибольший рост был в четвертом квартале. Это связано с выходом множества новинок в конце года и с ноябрьскими распродажами, которые подогревают интерес покупателей. По отношению к третьему кварталу оборот сегмента вырос на 71%, число платежей — на 46%, а средний чек — на 17%, до 614 руб.», — сказал коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Увеличивается спрос на консоли

По данным аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2024 г. продажи игровых консолей выросли на фоне низкой базы 2023 г.

«Это объясняется общим ростом потребления и инфляционными ожиданиями покупателей, а также решением вопросов с ограничительными факторами в части доступа к играм топ-брендов», — отметили аналитики «Чек Индекса».

Так, в 2024 г. число покупок игровых консолей выросло на 32% по сравнению с 2023 г. Медианная цена составила 25993 руб., что на 14% больше, чем в прошлом году. В топе покупок оказались Playstation, Xbox и Nintendo Switch.

Комплектующие для ПК все чаще покупают онлайн

По данным «Чек Индекса», увеличивается спрос и на компьютерные комплектующие, хотя стоимость отдельных позиций незначительно снижается. Так, в 2024 г. число покупок блоков питания для ПК увеличилось на 19% по сравнению с 2023 г., а цена снизилась на 3%, до 5430 руб. Покупок видеокарт стало на 4% больше, а медианная цена снизилась на 8%, до 37007 руб. Число покупок процессоров увеличилось на 2%, а ценник снизился на 3%, до 15223 руб.

Выросло также количество покупок материнских плат — на 18% год к году, а цена — на 4%, до 6607 руб. Покупок оперативной памяти стало на 11% больше, а ценник увеличился на 10% и составил 2223 руб. Число покупок жестких дисков выросло на 14%, а цена — на 11%, до 6975 руб.

«Комплектующие для ПК активнее всего покупают онлайн. Рост сегмента усиливает интерес к игровым вариантам компьютеров, многие пользователи стремятся улучшить свои ПК под собственные потребности», — отметили аналитики «Чек Индекса».