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Назаров Борис
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|В России появился новый мультиадресный ровер-доставщик с голосовым помощником 1
Назаров Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 149699 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 1
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Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
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