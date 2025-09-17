Разделы

«Северсталь-метиз» тестирует на производственной площадке нового робота

На череповецком предприятии «Северсталь-метиз» протестировали в промышленных условиях автономный ровер компании Droneshub в рамках развития сотрудничества с отечественными разработчиками высокоавтоматизированных мобильных транспортных средств.

Его основной функционал – перевозка грузов, патрулирование с автоматической подзарядкой на зарядной станции, инспектирование состояния оборудования при помощи газоанализаторов, тепловизоров, и других измерительных устройств, проведений инспекций базе компьютерного зрения.

«Многие промышленные предприятия сейчас активно перестраивают свои процессы для повышения автоматизации и снижения числа рутинных операций у персонала. Мы так же продолжаем поиск решения по использованию мобильных роботов для перемещения грузов с небольшой массой в труднодоступных местах производственной площадки «Северсталь-метиз». Применение такого рода оборудования позволит исключить нахождение людей в зонах риска, повысить эффективность труда за счет перераспределения рутинных работ, исключить сопутствующие операции на перемещение и перекладывание грузов, – сказал генеральный директор «Северсталь-метиза» Сергей Ковряков.

Тестирование проводилось экспертами «Северсталь-инфокома» и «Северсталь-метиза», а также представителями компании – поставщика. На площадке калибровочного цеха специалисты оценили проходимость платформы, соответствие работы заданным маршрутам и алгоритмам, автономность и безопасность. А также проверили систему радиомаяков, которая в условиях нестабильной связи позволяет осуществлять локализацию платформы для осуществления автономной навигации.

Решение о внедрении в технологический процесс такого типа роверов примут эксперты на основании анализа всех собранных за время тестирования данных.

