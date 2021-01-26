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Asbis и ZTE объявили о начале сотрудничества

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Дистрибьютор ИТ-продуктов Asbis сообщил о начале сотрудничества с ZTE, поставщиком телекоммуникационного оборудования.

Компания ZTE хорошо известна на российском рынке телекоммуникационного оборудования. Компания предлагает потребителям большой выбор моделей по оптимальным ценам. В рамках подписанного контракта Asbis будет осуществлять эксклюзивные поставки умных ТВ-приставок ZTE на территории России и Казахстана.

«Начало сотрудничества с ZTE – еще один шаг на пути расширения нашего продуктового портфеля и реализации долгосрочной стратегии развития Asbis. Мир вокруг нас меняется, и мы видим, что потребители стали уделять больше времени качественному досугу дома. Согласно прогнозам аналитиков, в 2021 г. в России парк устройств, использующих Smart TV, составит более 30 млн штук. Asbis обладает широкой партнерской сетью и высоким уровнем компетенций в области дистрибуции и продаж потребительской электроники, что, безусловно, поможет нам осуществить всестороннюю поддержку продукции ZTE и удовлетворить спрос наших партнеров», – сказал Эдуард Галямов, генеральный директор Asbis.

Эксклюзивная ТВ-приставка ZTE ZXV10 B866 уже доступна к заказу для партнеров Asbis.

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