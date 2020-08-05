ZTE и China Unicom завершили первую коммерческую верификацию SA в диапазоне 2,1 ГГц в Китае

ZTE Corporation совместно с шаньдунским подразделением China Unicom завершила первую в Китае коммерческую верификацию сквозного решения для автономной архитектуры (SA) на 2,1 ГГц, тем самым заложив прочную основу для будущей коммерциализации 5G на 2,1 ГГц.

Являясь одним из основных поставщиков – участников верификации, ZTE завершила первую в отрасли систематическую проверку сетей 2.1 ГГц SA, первую проверку совместимости функционирования различных частот на сети (2,1 ГГц и 3,5 ГГц NR), а также проверила производительность работы терминалов в сети 2,1 ГГц SA, сервисы голосовой связи и другие основные функции. Проверка ускорит развитие отраслевой экосистемы 2,1 ГГц, полностью поддерживая коммерциализацию сетей 2,1 ГГц SA.

В будущем ZTE продолжит сотрудничество с China Unicom для изучения применения новых технологий 5G и новых функций в коммерческих сетях, а также поддержки China Unicom для дальнейшего улучшения качества сети и снижения энергопотребления, чтобы создавать многорежимные сети и предоставлять конечным пользователям более качественные сетевые услуги.