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На склады Merlion поступили мобильные LTE-модемы ZTE F30Pro с Wi-Fi 6

Высокоскоростная модель стандарта Wi-Fi 6 c двумя USB-разъемами, раздающая интернет на 16 устройств и пропускающая пакеты VPN.

На склад Merlion поступил внешний LTE модем ZTE F30Pro. По характеристикам это обновленная версия знакомой рынку модели MF79N, лишенная антенны и поддержки SMS и USSD, но наделённая дополнительным USB-разъемом и еще рядом опций.

Модем F30 Pro поддерживает стандарт Wi-Fi 6, который работает на 50% быстрее, чем предыдущее поколение. Устройство позволяет подключать к сети Интернет до 16 пользователей. Высокоскоростное подключение 150 МБ к сетям 4G и LTE поддерживает большое количество частот. Привязки к определенному оператору нет – модем работает со всеми операторами в РФ, а также международными операторами. Подходит для дома и небольших офисов, идеален для установки в машину.

Одно из главных преимуществ модема ZTE F30Pro – наличие разъемов USB-A (что ценно в случае подключения к старым устройствам) и USB-C.

Для запуска работы устройства не нужны драйверы – модем определяется как сетевая карта в Windows и Mac. Модем пропускает пакеты VPN, но при этом клиент должен быть установлен на компьютере или смартфоне.

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Цифровизация

Сценарии использования модема: установить SIM-карту, подключить модем к компьютеру и выход в интернет открыт; можно подключить его к зарядному устройству или мобильному аккумулятору и получить частную точку доступа в интернет. Он развернет сеть Wi-Fi; или подключить кабелем к планшету и будет доступ в интернет.

За счет своих «продвинутых» особенностей устройство чуть дороже обычного модема. На старте продаж (октябрь 2024 г.) рекомендованная розничная цена – 2390 руб.

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