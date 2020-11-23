ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты

ZTE Corporation объявила, что в партнерстве с филиалом China Mobile в Сямыне разработала первое в отрасли решение для многомерной защиты. Решение включает в себя защиту туннеля SR-TP 1: 1, защиту динамическим изменением маршрута, расчет исходящего пути SR-BE и интеллектуальный расчет пути на основе идентификации канала высокого риска. Внедрение этого решения значительно повышает надежность сети в случае множественных сбоев.

Решение может обнаруживать внутридоменные сетевые сбои в реальном времени и выявлять высокорисковые каналы через распределенный контроллер устройства, а неполадки на уровне всей сети – через централизованный контроллер системы управления и контроля. Кроме того, в решении интегрированы различные технологии активной защиты и резервирования, выбора исходящего пути и перемаршрутизации для обеспечения комплексной защиты.

Первым уровнем защиты является туннельная защита SR-TP 1: 1, которая имеет детерминированное время переключения менее 50 мс при возникновении неисправности.

Второй уровень защиты – это динамическая перемаршрутизация. При возникновении многоточечных отказов UME (Unified Management Expert) обеспечивает автоматическую перемаршрутизацию внутри домена и через домен, а сочетание технологии перенаправления и туннельной защиты SR-TP 1: 1 обеспечивает постоянную защиту в формате «1: 1».

Третий уровень защиты – это защита исходящего пути, которая не зависит от системы управления и контроля. Устройство самостоятельно обеспечивает механизмы сходимости с использованием протокола SR-BE для формирования исходящего пути. Когда сетевой элемент теряет соединение с системой управления и контроля, устройство автоматически переключает сервисы для быстрого восстановления.

Четвертый уровень защиты – это интеллектуальный расчет пути на основе идентификации канала с высоким риском. Анализ больших данных UME используется для заблаговременного выявления каналов с высоким риском, чтобы их можно было автоматически избежать во время развертывания сервиса или перенаправления.

Решение для многомерной защиты включает в себя устройства серии ZXCTN 6700, ZXCTN6000 и интеллектуальную систему управления и контроля нового поколения ZENIC ONE (UME), охватывая до 43 сценариев при множественных отказах в существующих сетях.

Решение может обеспечить быстрое автоматическое восстановление сервисов без какого-либо ручного вмешательства в случае одноточечных, многоточечных, внутридоменных, междоменных сбоев и даже при отключении системы управления и контроля или устройства SPN.

Компания ZTE разрабатывает и поставляет телекоммуникационные системы, мобильные устройства и комплексные технические решения корпоративного уровня для потребителей, операторов связи, различных компаний и государственного сектора. Компания стремится обеспечивать своих клиентов интегрированными целостными решениями для достижения высочайших результатов и эффективности их работы по мере сближения секторов телекоммуникаций и информационных технологий. Компания ZTE, акции которой котируются на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (торговый код акций класса H — 0763.HK / класса A — 000063.SZ), реализует свои товары и услуги более чем в 160 странах.