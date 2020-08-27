Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми

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Huawei и ZTE грозит запрет на работу в Великобритании, в том числе на продажу смартфонов и оборудования для сотовых сетей. Они проиграли в британском суде многолетний патентный спор и теперь будут вынуждены или выполнить условия своих оппонентов, или прекратить свою деятельность в этой стране.



Англия без Huawei и ZTE

Китайские компании Huawei и ZTE могут лишиться возможности работать в Великобритании. Это может коснуться как продаж их смартфонов, так и использования их телеком-оборудования для строительства сотовых сетей. Причиной может стать нарушение патентов американской компании Unwired Planet и канадской Conversant Wireless, связанных с сотовыми сетями второго, третьего и четвертого поколений.

Обладатели патентов на мобильные технологии Unwired Planet и Conversant Wireless, пишет ресурс ComputerWeekly, одержали знаменательную победу в Верховном суде Великобритании в двух отдельных делах, которые определяют условия лицензирования запатентованной технологии, необходимой для прошлых, настоящих и будущих стандартов мобильных сетей.

Судебные тяжбы между компаниями длились с 2013 г. и их причиной стало именно нарушение условий лицензирования стандартных основных патентов (SEP). Лицензия на использование патента стандарта связи должен предоставляться третьим сторонам на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory, FRAND), действуя на территории всего мира. Huawei и ZTE со своей стороны стремились получить лицензию на использование патентов Unwired Planet и Conversant Wireless только на территории Великобритании.

Американская и канадская компании помогут Британии выгнать Huawei и ZTE из страны

Напомним, что власти Великобритании достаточно давно рассматривают возможность запрета на использование телеком-оборудования Huawei в сотовых сетях страны. О готовности ввести данный запрет еще в конце мая заявлял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson).

Решение суда

Суд подтвердил британскую юрисдикцию для решения подобного спора и вынес решение, согласно которому Huawei и ZTE обязаны выплачивать Unwired Planet и Conversant Wireless соответственно роялти за использование их патентов в сфере технологий для сотовых сетей четвертого поколения (LTE, 4G) по всему миру. Если они откажутся выполнять эти условия, для них это может обернуться полным запретом на деятельность на территории Британии.

Решение верховного суда также означает, что суды Великобритании теперь имеют право рассматривать подобные дела в де-факто глобальном масштабе, а не только в пределах границ своей страны.

Теперь Huawei и ZTE придется или подавать апелляцию, или принимать условия Unwired Planet

Если бы суд принял противоположное решение, это означало бы, что лицензии на патенты должны выдаваться для каждой страны в отдельности. Поскольку во многих случаях новаторы и патентообладатели (лицензиары) – это небольшие компании, а лицензиаты – глобальные технологические гиганты, такое решение, по мнению экспертов по правовым вопросам, «защитило бы Голиафов от Давида», поскольку такие механизмы были бы совершенно непрактичными для небольших компаний.

Это открыло бы возможность таким компаниям, как Huawei, обойти владельцев SEP в определенных юрисдикциях, а это потенциально могло бы препятствовать инновациям в сфере сетей связи. Но теперь разработчики больше не могут требовать от владельцев SEP подтверждения своих патентов в каждой юрисдикции мира.

Семь лет споров

На момент публикации материала Huawei не реагировала на решение суда. Что до ZTE, она подала апелляцию, которая будет рассмотрена в январе 2021 г.

Судебные разбирательства Unwired Planet и Huawei длятся с 2013 г. Началось все с того, что Unwired Planet обвинила китайского вендора в нарушении шести ее патентов, пять из которых она купила у Ericsson, а шестой якобы является ее собственной разработкой.

Unwired Planet обращалась в различные суды, в том числе в Высший суд юстиции Англии и Уэльса. В июне 2017 г. он вынес вердикт в ее пользу и пригрозив Huawei полным запретом продажу ее смартфонов на территории Великобритании в случае если та откажется выплачивать роялти.

За Huawei было закреплено право подать апелляцию, которым она и воспользовалась. Кроме того, как пишет издание Telegraph, в апреле 2017 г., за три месяца до заседания суда, Huawei обращалась к своему оппоненту с предложением договориться о роялти, но времени на проведение переговоров и досудебное урегулирование у сторон не хватило.

Патентный тролль

Компания Unwired Planet, основанная в 1996 г. и изначально называвшаяся Openwave, по праву может считаться патентным троллем. Владея несколькими технологиями в сферах ИТ и телекоммуникаций, она регулярно подает на крупные компании в суд якобы за их нарушение.

В 2014 г., уже атаковав Huawei, Unwired Planet нацелилась на таких техногигантов, как Samsung и Google. Обе компании предпочли принять условия Unwired Planet – Google сделала это в 2015 г, а Samsung – годом позже.