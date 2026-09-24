«Сигналтек» разработал полностью российскую линейку оборудования для промышленного ИИ. Об этом CNews сообщили представители АО «Сигналтек».

Оборудование соответствует требованиям постановления Правительства России № 719 и может быть установлено в критической инфраструктуре. Ключевой экспонат выставки, это полностью отечественная линейка коммутаторов уровня доступа SGS-2508/16/24 на базе российского коммутационного процессора К1890КП018 с пропускной способностью до 64 Гбит/с. Коммутаторы серии SGS предназначены для организации вычислительных сетей уровня распределения и доступа.

«Новая отечественная микросхема коммутации К1890КП018 призвана заменить на российском рынке зарубежные чипы Broadcom BCM53346 и Realtek RTL9301, которые сегодня остаются основой большинства коммутаторов доступа для телекоммуникационной, промышленной и корпоративной сетевой инфраструктуры. Из-за экспортных ограничений поставки этих компонентов запрещены, нет официальной техподдержки и стабильных сроков поставки, что создаёт риски для критически важных сегментов экономики. Появление современных российских микросхем и коммуникаторов на их основе позволит операторам связи и промышленным предприятиям строить по-настоящему суверенные сети связи», – сказал генеральный директор «Сигналтек» Алексей Алясев.

Помимо этого «Сигналтек» продемонстрирует на экспозиции материнскую плату формата ATX на базе чипсета Intel W880 и процессоров Intel Core Ultra. Это первая российская материнская плата для рабочих станций, предназначенных для систем с искусственным интеллектом. Компания также представит несколько программно-аппаратных комплексов ИИ для развертывания корпоративных языковых моделей (LLM) и агентов на их основе. На стенде покажут серверные платформы СИГНАЛ СТЭК RA 5401 и RA 5402 на процессорах IntelXeon четвертого и пятого поколений. Они предназначены для вычислительных задач ИИ и поддерживают установку до восьми GPU. Оборудование предназначено для применения в корпоративных центрах обработки данных. Серверные платформы RA 5401 и RA 5402 проходят процедуру включения в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Сейчас «Сигналтек» разрабатывают новую версию платформы для ИИ, на стенде представлена бета-версия платформы RA 6601 на базе процессоров Intel Xeon 6.

«Сигналтек» разрабатывает ИИ-платформу на базе процессоров Intel Xeon 6. На выставке мы покажем бета-версию в корпусе высотой 6U с поддержкой до восьми GPU. По мере внедрения отечественных систем искусственного интеллекта растут и требования к вычислительным ресурсам корпоративной инфраструктуры», — сказал коммерческий директор «Сигналтек» Дмитрий Абрагин.

Отдельная часть экспозиции – совместный проект с компанией «Софтайм» - полностью обновленная платформа базовой станции «РадиоС 2G/4G» с поддержкой стандарта 5G и возможностью подключения до 12 радиомодулей. Базовые станции «РадиоС» соответствуют мировым аналогам, имеют встроенные системы противодействия нелигитимным средствам и предназначены для перехода телеком-операторов на российское оборудование.