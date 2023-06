Выпущен крошечный компьютер на Linux за $29

Начались продажи компьютера PopStick, который очень легко спутать с обычной флешкой. Он стоит $29 и поставляется с предустановленным Linux и возможностью запуска любого современного дистрибутива Linux с карты microSD – упоминание этого ПК есть в новейшем ядре Linux 6.4.

Ультрапортативное решение

Компания Popcorn Computer, разработчик различного открытого «железа», представила компьютер PopStick. По внешнему виду и по форм-фактору он как две капли воды похож на флешку, но разработчики уверяют, что это самый настоящий персональный компьютер, со своими процессором и памятью, только очень маленький.

PopStick работает на Linux, но в базовой его версии у него слишком мало памяти, чтобы развернуть на нем полноценный дистрибутив. Из коробки он поставляется с небольшой предустановленной ОС на Linux, которая позволяет лишь выбрать, как PopStick будет определяться на компьютерах, к которому его подключают.

В рознице PopStick стоит $29 (2480 руб. по курсу ЦБ на 29 июня 2023 г.), а за $38 (3250 руб.) продается комплект с картой microSD на 32 ГБ. Компьютер умеет загружаться и с нее, что значительно расширяет его возможности, особенно с учетом того факта, что в ядре Linux версии 6.4, вышедшей 25 июня 2023 г., есть упоминание PopStick. Это дает надежду на возможность запуска на PopStick полноценных Linux-дистрибутивов, если только ему хватит аппаратных мощностей для этого.

Компьютер из далекого прошлого

Технически PopStick – это заранее морально устаревший компьютер, но его не самые современные технические характеристики продиктованы очень компактным размером. В современном мире существует множество одноплатных компьютеров, но 99% из них, например, эталонный Raspberry Pi 4 крупнее него. Также есть ультракомпактный Raspberry Pi Pico, по размерам сопоставимый с PopStick, но у него тоже нет Core i9 и 16 ГБ ОЗУ.

Фото: Popcorn Computer Разработчики уверены, что этого ПК хватит для запуска веб-сервера

PopStick собран на миниатюрном процессоре Allwinner F1C200s с архитектурой ARMv5TE, частота которого по умолчанию составляет 420 МГц. В данном случае она повышена до 533 МГц, но специалисты портала CNX Software уверяют, что CPU можно разогнать до 700 МГц.

Оперативной памяти у PopStick совсем немного, лишь 64 МБ, и это модуль DDR1 из начала XXI века. Встроенной памяти вдвое больше – 128 МБ, и именно на ней хранится базовая среда окружения Linux. Слот microSD в PopStick нужен для того, чтобы можно было загрузить полноценную ОС, которой хватит той производительности, которую может выжать из себя PopStick. Максимальный поддерживаемый объем карт разработчики не сообщают, но с 32-гигабайтными компьютер работать умеет.

Полностью открытая электроника

Питание на PopStick подается через обыкновенный коннектор USB-A, по которому он и подключается к полноценный компьютеру. Мини-ОС, записанная на него, позволяет выбрать, как он будет отображаться при подключении к USB-хосту, и вариантов здесь масса. Например, он может мимикрировать под клавиатуру или мышь. А если требуется подключаться к нему по SSH, или если есть планы по использованию PopStick для запуска на нем веб-сервера, то в настройках можно выбрать сетевую карту. Разработчики добавляют: «Придумали что-то совершенно нестандартное? Возможности безграничны» (Have something completely custom in mind? The possibilities are endless).

Фото: CNX Software Детальная схема компьютера

PopStick создавался по принципам открытого «железа». Разработчики по собственной воле выложили в Сеть все его схемы с описанием каждого элемента. Это означает, что при желании и наличии необходимых компонентов такой компьютер каждый сможет собрать сам. Окажется ли получившееся изделие столь же компактным, и получится ли уложиться в $29 – вопросы открытые.

Альтернативный вариант

Существует еще как минимум один способ всегда носить с собой Linux и при этом не ограничиваться скудными аппаратными возможностями микрокомпьютера. Для этого потребуется не ПК в виде флешки, а просто флешка или любой другой USB-накопитель объемом от 8 ГБ и специальный дистрибутив Linux SysLinuxOS 12, вышедший в конце июня 2023 г.

Как сообщал CNews, SysLinuxOS 12 представляет собой кастомизированную версию дистрибутива Debian, созданную для развертывания на флешке с последующей загрузкой с нее же. Система, наделенная двумя графическими средами на выбор (Mate и GNOME) напичкана ПО для диагностики компьютеров и локальных сетей и ориентирована на системных администраторов, но вполне может использоваться и как обычная ОС. В команде ее разработчиков всего один человек.