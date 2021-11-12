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Цифровизация и технологии в праве: актуальные вопросы

Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) приглашает Вас принять участие в вебинаре «Цифровизация и технологии в праве: актуальные вопросы», который пройдет при поддержке Legal Insight, CNews и Ассоциации участников МастерКард.

Мероприятие состоится 30 ноября 2021 г., начало в 11:00. Участие бесплатное.

Вебинар пройдет в Webex Cisco.

Программа:

1. Приветственное слово

Екатерина Дедова, партнер, к.ю.н., корпоративная практика/слияния и поглощения, руководитель практики ТМТ

2. Судебные споры о современных технологиях

Евгений Орешин, советник, к.ю.н., адвокат, практика по разрешению споров

3. Подходы ФАС России к «цифровым рынкам»: особенности теста гипотетического монополиста и определения продуктовых границ

Александр Муравин, советник, антимонопольная практика

4. Налогообложение в цифровую эпоху

Дмитрий Парамонов, адвокат, старший юрист налоговой практики, консультирование частных клиентов

5. Налоговый маневр в ИТ-отрасли

Денис Храмкин, старший юрист налоговой практики

Регистрация: по всем вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, на адрес электронной почты seminar@bclplaw.com.

Будем рады, если Вы присоединитесь к слушателям вебинара!

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