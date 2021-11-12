Цифровизация и технологии в праве: актуальные вопросы
Юридическая фирма Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) приглашает Вас принять участие в вебинаре «Цифровизация и технологии в праве: актуальные вопросы», который пройдет при поддержке Legal Insight, CNews и Ассоциации участников МастерКард.
Мероприятие состоится 30 ноября 2021 г., начало в 11:00. Участие бесплатное.
Вебинар пройдет в Webex Cisco.
Программа:
1. Приветственное слово
Екатерина Дедова, партнер, к.ю.н., корпоративная практика/слияния и поглощения, руководитель практики ТМТ
2. Судебные споры о современных технологиях
Евгений Орешин, советник, к.ю.н., адвокат, практика по разрешению споров
3. Подходы ФАС России к «цифровым рынкам»: особенности теста гипотетического монополиста и определения продуктовых границ
Александр Муравин, советник, антимонопольная практика
4. Налогообложение в цифровую эпоху
Дмитрий Парамонов, адвокат, старший юрист налоговой практики, консультирование частных клиентов
5. Налоговый маневр в ИТ-отрасли
Денис Храмкин, старший юрист налоговой практики
Регистрация: по всем вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, на адрес электронной почты seminar@bclplaw.com.
Будем рады, если Вы присоединитесь к слушателям вебинара!