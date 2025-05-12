Россияне под ударом. В интернете появился новый способ кражи данных для опустошения банковских счетов

Мошенники могут похищать банковские данные под предлогом оплаты в интернете. Злоумышленники говорят продавцу, что якобы внесли оплату за товар на безопасный счет в специальной ИТ-системе, и предлагают получить деньги по ссылке. В Министерстве внутренних дел России подчеркнули, что несмотря на наличие схемы мошенничества в отношении продавцов, жертвами аферистов все же чаще становятся покупатели.

Новая схема обмана

Мошенники похищают деньги под предлогом оплаты покупки в интернете, об этом пишет ТАСС.

По информации управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России, злоумышленники под видом покупателей связываются с продавцом, выражая желание приобрести его товар. Когда дело доходит до оплаты, аферисты сообщают, что якобы внесли деньги на безопасный счет в специальной ИТ-системе с защитой.

Мошенники присылают ссылку, ведущую на фишинговый сайт, чтобы украсть деньги или данные, представляя это как оплату за товар. При переходе по ссылке и введении платежных данных жертва оказывается в руках мошенников, и ее банковский счет опустошают.

Центральный банк России Россиян предупредили о новом способе бесконтактной кражи данных под предлогом оплаты товара в интернете

В полиции добавили, что несмотря на наличие схемы мошенничества в отношении продавцов, жертвами аферистов в России все же чаще становятся покупатели. Специалисты порекомендовали россиянам покупать и продавать товары только в проверенных магазинах и на маркетплейсах, а при покупках обязательно изучать отзывы.

Мошенничество с медицинскими полисами

В апреле 2025 г. сотрудники УБК МВД предупреждали о схеме мошенничества, связанной с установкой вредоносной программы под видом продления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) или получения его электронной версии.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками страховых компаний. Под предлогом необходимости продлить полис ОМС или оформить его электронную версию они убеждают собеседников установить мобильное приложение, якобы разработанное Министерством здравоохранения (Минздрав) России. На самом же деле речь идет о поддельной программе, которая представляет собой троян, предназначенный для перехвата данных мобильного банка.

Сотрудники полиции напомнили россиянам, что полисы ОМС являются бессрочными, а получение их электронной версии — процедура добровольная. Оформить электронный полис можно через «Госуслуги» — бесплатно и без установки сторонних приложений.

Неутешительные прогнозы

Каждая третья мошенническая атака в 2025 г. будет совершаться с применением технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ). Подобное может выйти в миллионы инцидентов в месяц, писали на «Газета.Ru».

По информации опрошенных экспертов, злоумышленники могут массово подделывать изображения, видео и голоса любых людей с целью кражи денег или манипуляции общественным мнением. Новые ИТ-сервисы на основе генеративного ИИ позволяют создавать дипфейки в режиме реального времени, что значительно усложняет процесс определения такого фейка. Кроме того, мошенники будут активнее использовать ИИ-технологии для поиска потенциально уязвимых жертв в социальных сетях. Ведь уже в начале 2025 г. при помощи новых ИИ-технологий злоумышленники могут общаться с десятками тысяч возможных жертв одновременно.

Ранее эксперт по информационной безопасности (ИБ) Positive Technologies Алексей Лукацкий в эфире радио Sputnik напомнил о новом вирусе SparkCat для смартфонов, который крадет информацию с фотографий. Лукацкий подчеркнул, что разработчики вредоносного программного обеспечения (ПО), как и борцы с ними, стали активно использовать возможности ИИ.

Объем операций без добровольного согласия

По итогам 2024 г. мошенникам путем проведения операций без добровольного согласия клиентов удалось похитить 27,5 млрд руб., что на 74,3% превышает результаты 2023 г., следует из данных Банка России. Такая сумма является абсолютным максимумом за все время наблюдения проблемы регулятором. Также в 2024 г. самым рекордным был и показатель мошеннических операций с использованием платежных карт, который составил 821,9 тыс. операций.

По информации Центрального Банка (ЦБ) России, в 2024 г. сотрудники российских банков смогли вернуть клиентам только 9,9% из числа таких операций или 2,7 млрд руб. Чаще всего мошенники для похищения средств граждан использовали систему дистанционного банковского обслуживания. Объем похищенных таким образом средств за прошлый год составил 9,6 млрд руб. Однако на этот тип операций приходится и наибольший объем возмещенных клиентам средств т.е. 13 млрд руб.

Отразить при помощи антифрод-системы банков в 2024 г. удалось 72,17 млн попыток воровства, а размер спасенных денег составил 13,5 трлн руб.