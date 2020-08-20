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Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik

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Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня».

Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не дает возможности найти эти страницы. Подробности выясняются. Соответствующий запрос уже дважды был направлен корреспондентами в Twitter. Ответ, по словам представителей пресс-службы МИА «Россия сегодня», так и не был получен.

Ранее в поиске Twitter перестали также появляться аккаунты RT. Администрация микроблога сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов и официальных представителей, главных дипломатических лидеров. При этом маркировке стали подвергаться только учетные записи, связанные с Россией и Китаем, заявляют в пресс-службе российского информагентства.

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