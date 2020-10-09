Спецслужбы Украины потребовали от Apple и Google удалить из магазинов российские приложения

Украинская СБУ требует от Apple и Google удалить приложения российских СМИ и соцсети «Вконтакте» из своих магазинов. В сентябре 2020 г. она уже выдвигала подобное требование к Apple, но та не удовлетворила его и лишь уведомила владельцев этих приложений об «интересе» со стороны украинских властей.

СБУ против российских приложений

Служба безопасности Украины (СБУ) потребовала удалить из AppStore и Play Market приложения, на которые распространяются санкции. Спецслужба уже направила требование Apple и Google, но оно касается не всех сегментов AppStore и Play Market, а только украинского.

В первую очередь СБУ требует удалить из магазинов приложений все утилиты, имеющие отношение к российским государственным СМИ. Не обошли силовики и соцсеть «Вконтакте», заблокированную на Украине, как сообщал CNews, с мая 2017 г.

Информацию о направлении требований американским ИТ-гигантам украинская спецслужба опубликовала в своем Telegram-канале. В сообщении сказано: «СБ инициировала блокировку запрещенных российских приложений на электронных площадках Google и Apple. СБ Украины обратилась к иностранным компаниям Google LLC и Apple Inc. о распространении на их сервисах Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских соцсетей, разработанных юридическими лицами, в отношении которых действуют экономические и другие ограничительные санкции».

Украинские силовики вновь ополчились на «Вконтакте»

Помимо этого, СБУ обратилась и к украинским властям. «В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировал иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства», – указано в сообщении СБУ.

Кто под прицелом

Помимо приложения сети «Вконтакте» удалению из украинских App Store и Google Play могут подвергнуться фирменные мобильные утилиты МИА «Россия сегодня», ВГТРК и НТВ. Всего этим российским СМИ принадлежат свыше 30 приложений в одном только App Store.

Сообщение с требованием удаления ПО в официальном Telegram-канале СБУ

Apple уже получала требование об удалении этих приложений – СБУ, по информации «Коммерсанта», направляла его 11 сентября 2020 г. Выполнять его Apple не стала – все приложения по-прежнему доступны в ее магазине, но определенная реакция все же последовала – Apple уведомила разработчиков о требованиях украинских силовиков.

Напомним, что в Украине с 2014 г. и по настоящее время действует блокировка эфира российских телеканалов. В 2018 г. под аналогичные санкции попали и их официальные сайты, и тогда же блокировке подверглись веб-сайты группы «Россия сегодня», включая «РИА Новости» и Sputnik.

Почему Украина невзлюбила «Вконтакте»

Требованию СБУ об удалении приложения «Вконтакте» из App Store и Google Play предшествовала жалоба на эту соцсеть, с которой СБУ обратилась к Apple и Google. 8 октября 2020 г. спецслужба заявила, что в их магазинах есть приложения, позволяющие обходить блокировку «Вконтакте», и других запрещенных на Украине российских сервисов.

По словам замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергея Демедюка, пишет портал «Укрiнформ», активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов на Украине, которые состоятся 25 октября 2020 г., «может представлять угрозу национальной безопасности страны».

«Вконтакте» обошла блокировку на Украине

В середине сентября 2020 г. соцсеть «Вконтакте» сообщила, что сумела найти способ обхода блокировки на Украине. В паблике «VK Украина» в этой сети (vk.com/ua) появилось сообщение, что разработчики перенастроили работу прокси в мобильном приложении, что позволяет жителям Украины пользоваться им “без ограничений” и дополнительных средств для их обхода. «Между вами и мессенджером, музыкой, играми и многими другими сервисами больше нет препятствий – пользуйтесь VK по-прежнему, без VPN», – гласит сообщение на странице сообщества.

Полный контроль над пользователями «Вконтакте»

25 сентября 2020 г., спустя две недели после сообщении «Вконтакте» об обходе блокировки на Украине стало известно, что украинские правоохранительные органы готовят новую акцию противодействия работе этой сети на территории страны. Как сообщал CNews, они собирались начать отслеживать местных пользователей, которые продолжат посещать «Вконтакте» на территории Украины. За распространение российского контента через эту и другие запрещенные местными законами соцсети пользователям могло последовать наказание в виде постановки на учет в полиции Украины.

Об этом заявил секретарь (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он добавил также, что вопрос прекращения работы приложения «Вконтакте» на Украине будет решен в самое ближайшее время.

9 октября 2020 г. агентство «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что полиция Украины все же не будет ставить на учет украинских пользователей «Вконтакте». «Киберполиция этим не занимается. Это Данилов что-то напутал или его неправильно поняли», – заявил неназванный источник агентства.