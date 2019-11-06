Ростех испытал спутниковую геодезическую систему для беспилотной сельхозтехники

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех провел испытания спутникового геодезического оборудования для управления беспилотной сельскохозяйственной техникой. Применение программно-аппаратного комплекса позволяет существенно повысить эффективность агромероприятий.

Испытания с использованием специализированных тракторов-опрыскивателей проходили в различных погодных условиях, в том числе в сложных метеоусловиях, в дождь и сильный ветер. В ходе тестирования техника выполнила все требуемые маневры в нескольких режимах управления, на различных скоростях и на разных дистанциях. Точность позиционирования техники при этом не превысила нескольких сантиметров.

«Прошедшие испытания – это часть проекта «Высокоточное земледелие», который дочернее предприятие холдинга «Швабе» с 2018 года реализует совместно с китайскими партнерами. В рамках этого проекта создана комплексная система управления сельскохозяйственными машинами на основе спутниковых навигационных систем, которая позволит, в частности, оптимизировать расход удобрений в зависимости от почвенных карт конкретного участка. Новейший комплекс будет интересен как крупным хозяйствам, так и частным фермерам», - сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Работа тракторов-опрыскивателей координировалась при помощи базовой станции РС-2 и многочастотного спутникового приемника МР-8, входящих в линейку геодезической аппаратуры Genesis Уральского оптико-механического завода им. Э.С. Яламова (УОМЗ) холдинга «Швабе».

Сегодня в линейку геодезической продукции Genesis входят: референсная базовая станция, многочастотные спутниковые приемники, полевой контроллер и смарт-терминал. Изделия поддерживают все актуальные спутниковые системы, в том числе ГЛОНАСС, BEIDOU, GPS, GALILEO и QZSS, а также используют широкий ряд технологий связи, в числе которых GSM, Bluetooth, Wi-Fi, УКВ.