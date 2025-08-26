Elari Watch SE и GT: новые часы уже в продаже

Российский бренд Elari совместно с официальным партнером diHouse объявляет о выходе на российский рынок сразу двух новых моделей смарт-часов – Elari Watch SE и Elari Watch GT. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Elari Watch SE оснащены экраном с диагональю 50 мм, поддерживают управление голосовым помощником и работают до 30 дней в режиме ожидания за счет батареи емкостью 270 мАч.

Часы защищены от воздействия воды и пыли. С их помощью можно полностью управлять вызовами, синхронизировать контакты смартфона, а также использовать как Bluetooth-гарнитуру, чтобы руки оставались свободными. Более 100 спортивных режимов – от бега и ходьбы до йоги, скалолазания и гребли – позволяют подобрать идеальную активность для любого уровня подготовки.

diHouse Elari Watch SE

Модель Elari Watch SE отслеживает пульс, уровень кислорода в крови, сон и даже напоминает о приеме лекарств. Уведомления о звонках, сообщениях и приложениях всегда под рукой, а стабильное соединение обеспечивает Bluetooth 5.3.

Elari Watch GT – смарт-часы с круглым IPS-экраном диагональю 33 мм, высоким разрешением (391 точка на дюйм) и встроенным GPS-модулем (GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS). Они позволяют точно отслеживать маршрут тренировок.

Аккумулятор емкостью 350 мАч обеспечивает до 30 дней работы в режиме ожидания. Показатель водонепроницаемости в 5ATM позволяет часам выдерживать дождь, мытье рук, душ и даже плавание в бассейне.

diHouse Elari Watch GT

Заниматься спортом можно без ограничений – доступно более 100 режимов тренировок, включая бег и ходьбу, велосипед, поход, греблю, скалолазание, эллипсоид, йогу и многие другие. Мониторинг основных показателей здоровья – пульса, уровня кислорода в крови, циклов сна – поможет следить за состоянием тела и планировать активности разумно. Также доступна настройка напоминаний о приеме лекарств.

В мобильном приложении Elari Wear можно анализировать динамику, настраивать уведомления и управлять экранами.

Интеграция с федеральной платформой «Мой Фитнес»

Особенность новых моделей – интеграция с российской фитнес-платформой «Мой Фитнес». Проект направлен на вовлечение населения в спортивные активности и здоровый образ жизни, а также на повышение средней продолжительности жизни россиян.

Благодаря интеграции с «Мой Фитнес», владельцы часов могут: участвовать в онлайн-тренировках и активностях; отслеживать шаги и прогресс в тренировках, получать баллы здоровья; обменивать их на скидки и бонусы в рамках геймифицированной системы; пользоваться социальной сетью, аналитикой и «магазином наград».

Новые часы Elari доступны в продаже по следующим ориентировочным розничным ценам: модель Watch SE – 1 990 руб. и Watch GT – 3 990 руб.