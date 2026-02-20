Amazfit представила T-Rex Ultra 2: GPS-часы из титана, созданные для экстремальных условий

Amazfit, бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, представляет на российском рынке новинку T-Rex Ultra 2 — новейшую и самую продвинутую модель в линейке прочных часов T-Rex. Смарт-часы T-Rex Ultra 2 созданы для работы в условиях неопределенности: они сохраняют надежность в условиях, где планы, окружающая обстановка и результаты никогда не бывают до конца предсказуемы.

Модель T-Rex Ultra 2 сочетает в себе премиальные материалы, расширенные возможности навигации и увеличенное время автономной работы, чтобы поддерживать спортсменов и исследователей, преодолевающих длинные и сложные маршруты, где подготовка и надежность имеют первостепенное значение.

«При разработке T-Rex Ultra 2 мы сосредоточились на создании часов для людей, которые полагаются на навигацию, выносливость и способность принимать решения в сложных условиях. Часы предназначены для длительных и сложных экспедиций, где важна подготовка и надежность. В линейке T-Rex они дополняют модель T-Rex 3 Pro, предлагая решение с фокусом на экспедиционные задачи» — сказал Скотт Шепли, глава отдела глобального маркетинга Amazfit.

Модель T-Rex Ultra 2 оснащена 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, устойчивым к царапинам сапфировым стеклом, безелем и задней крышкой из титана 5-го класса. Модель выдерживает погружения на глубину (10 АТМ) и имеет двойной сертификат для дайвинга, что подтверждает ее надежность в любых условиях — под водой и на поверхности. Часы рассчитаны на многодневные путешествия без компромиссов: до 30 дней автономной работы и более 50 часов в режиме непрерывной работы GPS. Благодаря 64 ГБ встроенной памяти пользователи могут сохранять карты, музыку и планы тренировок прямо на часы для длительных маршрутов, без использования телефона.

Встроенный двухрежимный фонарик с регулируемой яркостью дополнен специальным зеленым светом низкой интенсивности — он не создает помех и позволяет чётко видеть экран часов при использовании приборов ночного видения. Для экстренных случаев предусмотрен сигнал SOS. Режим Boost обеспечивает мощную световую вспышку — одну из самых ярких в своём классе — во время ночных маршрутов или при возникновении внештатных ситуаций.

Впервые в линейке T-Rex часы получают предустановленные полноцветные глобальные карты прямо в приложении Zepp. Выберите район на карте — и часы построят маршрут от точки до точки, найдут ближайшие ориентиры и скорректируют путь, даже если телефон остался без сети. Благодаря усовершенствованному GPS-трекеру с поддержкой шести спутниковых систем T-Rex Ultra 2 обеспечивает быстрое и точное позиционирование и пошаговую навигацию. Карты теперь детальнее различают типы местности, оповещения оптимизированы и настроены на более плавное управление. Доступно автономное планирование маршрутов до 100 км — часы сами разобьют дистанцию на сегменты и покажут профиль высот, чтобы заранее знать, где будет самый крутой подъем.

Для длительных и технически сложных маршрутов часы T-Rex Ultra 2 оснащены интеллектуальным дисплеем контрольных точек и напоминаниями, позволяющими устанавливать ключевые ориентиры, такие как источники воды, укрытия, горы или точки разворота. Улучшенная сегментация восхождений и оптимизированные профили высот помогает грамотно распределять силы: вы видите не просто график, а понимаете, на каком километре начнется самое сложное, что важно для управления темпом и энергией на протяжении всего маршрута.

Часы также получили регулировку темпа с учетом рельефа (для оценки предстоящей нагрузки на холмах), запись голосовых заметок во время тренировок, а также встроенный динамик и микрофон для звонков по Bluetooth и звуковых оповещений. Часы легко интегрируются с приложением Zepp, предоставляя информацию о тренировках, восстановлении, качестве сна, рекомендации по питанию и общем состоянии здоровья.

Часы Amazfit T-Rex Ultra 2 можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 49990 руб.