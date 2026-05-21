В России стартовали продажи Amazfit Bip Max: доступные смарт-часы с ультраярким дисплеем и увеличенной автономностью

Amazfit, мировой бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявляет о запуске продаж новых смарт-часов Bip Max на российском рынке. Новинка объединяет функции флагманского уровня и доступную стоимость. Bip Max ориентированы на активных пользователей, которым важно сочетание универсальности, комфорта и спортивных функций. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Смарт-часы Amazfit Bip Max оснащены крупным 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем, площадь которого существенно увеличилась по сравнению с моделью Bip 6. Пиковая яркость экрана достигает 3000 нит, что гарантирует отличную читаемость показателей, уведомлений и карт даже при ярком солнечном свете. Корпус устройства выполнен с применением алюминиевого сплава, обеспечивая надежность в повседневном использовании. Часы также получили влагозащиту 5 АТМ, что делает их подходящим выбором для активного ритма жизни, тренировок в бассейне и путешествий.

Часы Amazfit Bip Max можно купить в рознице, интернет-магазинах и на официальном сайте по цене 9,99 тыс. руб.