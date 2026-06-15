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Amazfit представляет Cheetah 2 Pro: беговые часы для профессиональной подготовки к марафонам

Amazfit, бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявляет о запуске на российском рынке новых смарт-часов Cheetah 2 Pro. Это флагманская модель в беговой линейке, созданная как комплексное решение для подготовки атлетов, ориентированных на результат в марафонских дистанциях. Новинка сочетает легкий и продуманный дизайн с продвинутой аналитикой. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

Cheetah 2 Pro учитывают подход гибридных тренировок: помогают развивать выносливость, уделяя внимание силе и восстановлению — ключевым факторам стабильной подготовки к марафону.

В основе дизайна Amazfit Cheetah 2 Pro лежит принцип «производительность без лишнего веса». Сочетание корпуса из титана 5-класса и высокопрочного полимера позволило снизить массу устройства до 45 граммов, обеспечивая необходимую жесткость и точность. В результате часы остаются лёгкими и практически не ощущаются на руке как во время ежедневных тренировок, так и в день старта.

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Пресс-служба Amazfit
Amazfit представляет Cheetah 2 Pro: беговые часы для профессиональной подготовки к марафонам

Часы оснащены 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит, что гарантирует идеальную читаемость данных под прямыми солнечными лучами.

За защиту экрана отвечает устойчивое к царапинам сапфировое стекло, которое практически невозможно повредить при повседневном использовании. Также в устройстве предусмотрена влагозащита 5 АТМ, позволяющая заниматься водными видами спорта.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Часы Amazfit Cheetah 2 Pro можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 37,99 тыс. руб.

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