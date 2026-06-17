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Amazfit представляет Cheetah 2 Ultra: флагманские смарт-часы из титана для ультрамарафонов и горных гонок

Amazfit, мировой бренд умных носимых устройств, принадлежащий Zepp Health, объявляет о выходе на российский рынок специализированных смарт-часов Cheetah 2 Ultra. Модель разработана для бегунов, готовящихся к ультрамарафонам и сложным горным забегам, где ключевыми факторами эффективности становятся перепады высот, непредсказуемый рельеф и длительное время нахождения в движении. Часы сочетают в себе высокую прочность конструкции с продвинутым навигационным и тренировочным функционалом. Об этом CNews сообщили представители Amazfit.

В основе дизайна Amazfit Cheetah 2 Ultra лежит принцип распределения нагрузки за счет оптимизации архитектуры без добавления лишнего веса. Безель, рамка и задняя крышка устройства выполнены из титана пятого класса, что в сочетании с устойчивым к царапинам сапфировым стеклом обеспечивает высокую структурную целостность при прохождении сложных технических трасс.

Часы оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью до 3000 нит, гарантирующим четкую читаемость данных в условиях высокогорья при интенсивном солнечном свете или в сумерках. Для безопасности в горах в Amazfit Cheetah 2 Ultra встроен двухрежимный фонарик с регулируемой яркостью белого и красного света, поддержкой сигналов SOS и режимом Boost до 300 люкс.

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Пресс-служба Amazfit
Amazfit представляет Cheetah 2 Ultra

Часы Amazfit Cheetah 2 Ultra можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене 47,99 тыс. руб.

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