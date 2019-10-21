Huawei начинает российские продажи фитнес-трекера Band 4. Цена

Huawei объявила о старте продаж в России нового умного браслета Huawei Band 4, получившего улучшенный интерфейс с визуальными эффектами, более удобный разъём для зарядки, технологии определения уровня насыщения крови кислородом, мониторинга сердечного ритма и качества сна, а также ряд полезных функций для повседневной жизни.

Новый браслет Huawei Band 4 оснащён цветным дисплеем с диагональю 0,96 дюйма и разрешением 80×160 пикселей, способным отображать до 35 символов одновременно. Дисплей поддерживает загрузку сменных циферблатов, широкий выбор которых доступен в приложении Watch Faces Store. Встроенный в ремешок порт для зарядки, позволяющий подключать устройство к любому USB разъёму, водонепроницаемость до 50 метров и обновлённый интерфейс упрощают использование устройства, а изысканный дизайн корпуса и сменные ремешки делают его почти незаметным даже при постоянном ношении. Модель представлена в трёх цветах: янтарный восход, графитовый чёрный и жемчужный белый.

Одна из главных функций фитнес-трекера — отслеживание физиологических параметров организма во время тренировок и в течение всего дня. Huawei Band 4 получил усовершенствованные технологии подсчёта сердечного ритма TruSeen 3.5 и определения качества сна TruSleep 2.0, которые стали результатом многолетних исследований, проводимых Huawei совместно с авторитетными научными организациями. Четыре года технологических инноваций в области сенсоров привели к созданию быстрых и точных инструментов для мониторинга важнейших физиологических параметров организма. Интеллектуальный самообучающийся алгоритм способен фиксировать аномальные повышения пульса, чтобы немедленно оповещать об этом пользователя, помогая избегать опасных перегрузок и повышая эффективность тренировок.

Уровень насыщения крови кислородом — один из важнейших показателей состояния организма, который отражает эффективность снабжения кислородом тканей и органов. Кратковременное падение уровня кислорода ниже 90% приводит к преждевременному утомлению, потере энергии и снижению эффективности тренировок, а долговременное — к нарушению основных функций организма. Браслет Huawei Band 4 наделён датчиком, мгновенно определяющим уровень оксигенации гемоглобина в капиллярах, что позволяет контролировать этот параметр во время тренировок и в течение всего дня.

В Huawei Band 4 предусмотрено девять спортивных режимов: бег, ходьба и велосипед на открытом воздухе и в помещении, эллиптический и гребной тренажёры и произвольная тренировка.

Встроенные сенсоры, среди которых 3-осевой акселерометр, собирают полную информацию об активности пользователя, включая пройденную дистанцию, скорость, количество и частоту шагов, динамику изменения пульса, потраченные калории, маршрут и многое другое, а после тренировки все параметры в удобной форме можно проанализировать на смартфоне.

В браслете есть также набор полезных функций, среди которых идентификация звонков, поиск смартфона, дистанционное управление фотокамерой, умные часы, напоминания о необходимости разминки и многие другие

Литиевая батарея ёмкостью 91 мА‧ч обеспечивает браслету до 6 дней автономной работы при включённых функциях мониторинга сна и сердечного ритма, и до 9 дней — без постоянного мониторинга пульса.

В России Huawei Band 4 появятся в продаже с 24 октября по рекомендованной розничной цене 2790 рублей в официальном интернет-магазине и в магазинах-партнерах компании.