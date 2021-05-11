В Москве тестируют инновационную реабилитационную систему для верхних и нижних конечностей
Беспроводные системы Bioness для реабилитации верхних и нижних конечностей проходят испытания в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Устройства будут испытаны в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
Системы Bioness предназначены для пациентов с нарушением подвижности верхних и нижних конечностей, возникшей из-за повреждения центральной нервной системы (ЦНС). Поражения ЦНС, как правило, вызывают двигательные нарушения, мышечную слабость, ограничение объема движений.
Аппарат для реабилитации нижних конечностей состоит из функциональных манжет, устройства для программирования параметров стимуляции, отслеживания параметров ходьбы и соблюдения требований пациентом, датчика ходьбы и блока управления. Устройство позволяет восстанавливать утраченные функциональные возможности, такие как стояние, ходьба и подъем по лестнице, увеличивает скорость передвижения. Многоканальная стимуляция помогает быстрее восстановить мышцы, предотвратить или замедлить их атрофию при отсутствии нагрузки, увеличить общий диапазон движений, улучшить местное кровоснабжение и убрать мышечные спазмы. Инновация интегрирована с мобильным приложением, которое позволяет пользователям устанавливать задачи, отслеживать время активности и пройденные дистанции.
Беспроводная система реабилитации руки, которую также протестируют в реабилитационном центре для инвалидов, обеспечивает электростимуляцию нервов сгибателей и разгибателей, которые отвечают за функциональность верхних конечностей. Система состоит из беспроводного ортеза, блока управления и программатора стимуляции. Нервно-мышечная электростимуляция позволяет увеличить диапазон движения руки, предотвратить и замедлить атрофию мышц, увеличить мышечное кровообращение, снизить мышечные спазмы и тренировать мышцы.
Напомним, столичная программа пилотного тестирования инновационных решений стартовала в 2020 г. За время ее работы было запущено 78 испытаний, 57 из которых успешно завершены. В проекте более 100 государственных и коммерческих площадок, на базе которых тестируются продукты из 18 различных отраслей.