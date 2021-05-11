В Москве тестируют инновационную реабилитационную систему для верхних и нижних конечностей

Беспроводные системы Bioness для реабилитации верхних и нижних конечностей проходят испытания в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой. Устройства будут испытаны в рамках программы пилотного тестирования инноваций. Оператор программы — Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Системы Bioness предназначены для пациентов с нарушением подвижности верхних и нижних конечностей, возникшей из-за повреждения центральной нервной системы (ЦНС). Поражения ЦНС, как правило, вызывают двигательные нарушения, мышечную слабость, ограничение объема движений.

Системы Bioness предназначены для пациентов с нарушением подвижности верхних и нижних конечностей

Аппарат для реабилитации нижних конечностей состоит из функциональных манжет, устройства для программирования параметров стимуляции, отслеживания параметров ходьбы и соблюдения требований пациентом, датчика ходьбы и блока управления. Устройство позволяет восстанавливать утраченные функциональные возможности, такие как стояние, ходьба и подъем по лестнице, увеличивает скорость передвижения. Многоканальная стимуляция помогает быстрее восстановить мышцы, предотвратить или замедлить их атрофию при отсутствии нагрузки, увеличить общий диапазон движений, улучшить местное кровоснабжение и убрать мышечные спазмы. Инновация интегрирована с мобильным приложением, которое позволяет пользователям устанавливать задачи, отслеживать время активности и пройденные дистанции.

Беспроводная система реабилитации руки, которую также протестируют в реабилитационном центре для инвалидов, обеспечивает электростимуляцию нервов сгибателей и разгибателей, которые отвечают за функциональность верхних конечностей. Система состоит из беспроводного ортеза, блока управления и программатора стимуляции. Нервно-мышечная электростимуляция позволяет увеличить диапазон движения руки, предотвратить и замедлить атрофию мышц, увеличить мышечное кровообращение, снизить мышечные спазмы и тренировать мышцы.

Напомним, столичная программа пилотного тестирования инновационных решений стартовала в 2020 г. За время ее работы было запущено 78 испытаний, 57 из которых успешно завершены. В проекте более 100 государственных и коммерческих площадок, на базе которых тестируются продукты из 18 различных отраслей.