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Путин поручил следить за компьютерными играми. Игры, порочащие Россию, запретят продавать

Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения», в него включено создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр. Основным содержанием Указа является принятие мер для контроля за существующим рынком компьютерных игр с целью предотвращения «неуправляемого распространения цифровых продуктов», искажающих представление об отечественной и мировой истории, а также о месте и значении России в мировом контексте. Есть вероятность запрета к продаже «неугодных» компьютерных игр.

Госконтроль за рынком компьютерных игр

Президент России Владимир Путин включил создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр в Указ «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения».

Указ вступил в силу в день подписания — 8 мая 2024 г. и опубликован на официальном портале правовой информации.

Основное направление Указа — исключить через контроль над существующим рынком компьютерных игр, «неконтролируемое распространение цифровых продуктов», создающих «искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории», а также о «месте и роли России в мире».

Исходя из официального документа, контроль за рынком поможет укреплению общероссийской гражданской идентичности, сплоченности российского общества, сохранению традиционных ценностей и способности противостоять деструктивному идеологическому воздействию на российское общество.

Влияние Указа на отечественных геймеров

Ранее Владимир Путин заявил, что компьютерные игры должны способствовать развитию личности и самоопределению людей, воспитывать человека в соответствии с универсальными ценностями и патриотизмом.

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Freepik
Владимир Путин поручил контролировать российский рынок компьютерных игр

После выхода Указа Президента, в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил: «Сегодня компьютерные игры являются не только спортивной дисциплиной, но и одним из элементов воспитания молодежи. И, конечно же, мы не должны допускать подмены исторических фактов в сфере видеоигр. Поэтому разработка такого механизма просто необходима, особенно сейчас. Кто, если не мы сами, защитит нашу историю от ложных и грязных интерпретаций. Это дело чести!»

А в 2023 г. Профильная комиссия совета законодателей при Федеральном собрании предложила создать реестры «запрещённых» и «разрешенных» видеоигр, а также ограничить установку игровых приложений на новые ПК через ПО родительского контроля.

На данный момент трудно предсказать, как именно будет работать данный законопроект, но существует очень большая вероятность, что игры, в которых Россия выставляется не в лучшем свете или которые искажают историческую роль России в различных мировых событиях (например в Великой Отечественной войне), будут запрещены к продаже на отечественном рынке, в том числе и на иностранных сервисах цифрового распространения компьютерных игр: Steam, Epic Games, GOG и другие.

А что с отечественным рынком

В 2022 г. международные компании покинули Россию, что создало серьезные трудности для отечественных производителей, пытающихся выйти на зарубежные рынки. Отрасль игровой индустрии не может существовать в изоляции из-за высоких затрат на разработку и маркетинг, которые не окупаются размером внутреннего рынка. В результате многие студии перебрались за рубеж. Оставшиеся в России столкнулись с трудностями: они лишились доступа к глобальному рынку и программным ресурсам, на которых строили свою деятельность.

По данным My.Games, в 2021 г. на Россию приходилось чуть более 1% мирового — $2,4 млрд. (или 177,4 млрд рублей, исходя из среднегодового курса доллара в 73,6 рублей). Но в 2022 г. после запрета покупки игр на популярных игровых площадках он упал на 25% до 140 млрд руб. В этом же году возросла и доля пиратских игр, которая, по данным исследования XYZ School, достигла 69%. Те же аналитики сообщали, что в 2023г. объем рынка видеоигр в России вырос до 167 млрд руб.

Ситуацию осложнило и то, что даже до кризиса у отечественных разработчиков игр были множественные препятствия для развития. Среди них можно выделить негативное отношение к игровой индустрии в обществе.

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После проведения Российского интернет-форума весной 2022 г., на котором встретились представители игровой отрасли и государства, дискуссия о проблемах и будущем российского геймдева получила новый импульс. Стало очевидно, что необходимо принимать срочные меры для поддержки отрасли и стимулирования ее развития.

В результате форума и последующих обсуждений начали разрабатывать инициативы по решению проблем геймдева в России, а также создавать соответствующие организации, направленные на поддержку и развитие игровой индустрии. Появилась растущая заинтересованность со стороны государства в поддержке этих инициатив и содействии развитию игровой сферы в стране.

Множество некоммерческих организаций и фондов стали активно поддерживают российские студии не только финансово, но и предоставляют экспертную, технологическую и просветительскую помощь. «Россия — страна возможностей» запустила инициативу под названием «Начни игру» с целью содействия формированию будущих кадров в игровой индустрии

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Так «Институт развития интернета» — организация, спонсируемая российским государством с помощью грантов — суммарно выделил около 490 млн руб. разработчикам Cyberia Limited на разработку игры «Смута». 4 апреля 2024 года «Смута» вышла, но больших восторгов не снискала. Ряд критиков нашел ее откровенно неудачной: так, например, обозреватели сайта «Чемпионат.ком» Семен Кудряшов и Михаил Шевкун, попробовавшие новинку одними из первых, отмечали, что «путешествовать по миру скучно», «сражения лишены и капли увлекательности и хоть какого-то веселья», а игра в целом — «лишенный драматизма симулятор ходьбы»

Не в восторге остались и простые игроки: так, на одном из ведущих российских порталов, посвященном компьютерным развлечениям, Stopgame, пользовательский рейтинг «Смуты» составил всего полтора балла из пяти.

Антон Мушинский

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