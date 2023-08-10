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«Мегафон» ускорил интернет в самой урбанизированной деревне России

«Мегафон» построил новые объекты связи стандарта 4G в деревне Мокшино, расположенной в Конаковском районе недалеко от федеральной трассы Е-105. Стабильная голосовая связь Voice LTE и 4G-интернет на скорости до 40 Мбит/с стали доступны для 3000 жителей населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в современном жилом комплексе «Завидово» со своим пляжем на реке Дойбица (приток реки Шоша) в сельском поселении Мокшино и для обеспечения высокого качества связи построили новую инфраструктуру. В зоне модернизации оказалось множество объектов социального назначения: школа, магазины, АЗС и заведения общепита.

«Современное Мокшино - это большой поселок с удобными квартирами в красивых малоэтажных домах, с отлично обустроенными придомовыми территориями, пляжем, прогулочной зоной и даже вертолетной площадкой. Сегодня быстрый мобильный интернет является одним из ключевых факторов развития и повышения конкурентоспособности любого населенного пункта. Чтобы наши абоненты могли пользоваться не только преимуществами загородной жизни, но и совершать онлайн покупки, пользоваться цифровыми сервисами для работы и досуга мы устанавливаем дополнительное оборудование LTE», - сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

Благоустройство Мокшино является частью инвестиционного проекта «Большое Завидово» по созданию курорта мирового уровня, расположенного в 100 км от Москвы в Верховье Волги. Планируется, что такие мини-поселки для семейного отдыха, где есть варианты проживания и развлечения на любой уровень доходов, станут точкой притяжения и число туристов в Конаковском районе вырастет до 1 млн человек в год.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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