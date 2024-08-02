«МегаФон» ускорил интернет в «сердце России»

Цифровые современные приложения, тяжёлое видео и тысячи фотографий стали загружаться быстрее в смартфонах и планшетах 14 тыс. жителей Кашина. «МегаФон» установил в историческом центре и на окраинах города дополнительное телеком‑оборудование с поддержкой сети четвёртого поколения (4G). Теперь средняя скорость передачи данных в городе составляет 30 Мбит⁄с.

В Тверской области есть небольшой городок Кашин, который называют «сердцем России» из-за особенностей ландшафта — русло реки Кашинки создаёт в центре населённого пункта рисунок сердца. Находится город между двух центров — Москвой и Тверью. Здесь сохранились старинные соборы и купеческие особняки, уникальные музеи и арт-объекты XIX века. Сейчас Кашин — это единственный в Тверской области город-курорт и здравница федерального значения. Значительные запасы минеральных вод и лечебных грязей, их терапевтическая эффективность и современная медицинская база привлекают множество гостей. Ежегодно сюда приезжает более 100 тыс. туристов из 73 регионов России.

Модернизация оборудования стала ответом на увеличение трафика и растущие цифровые потребности горожан и многочисленных путешественников. Новое телеком оборудование работает в среднечастотном диапазоне, что обеспечивает качественное покрытие и увеличение скорости мобильного интернета. Сегодня уже более 94% всего объёма передачи данных в Кашине приходится именно на скоростную сеть 4G. Проведённые работы также расширили возможности звонков по технологии VoLTE. Её преимущество заключается в том, что голосовой вызов проходит в сети 4G, обеспечивая мгновенное соединение и чистый звук.

«Кашин — еще один центр притяжения на туристической карте Тверской области. Понимая, что с ростом турпотока увеличивается и нагрузка на телекоммуникационную инфраструктуру, мы постоянно совершенствуем и развиваем сеть в этом городе. Особенно актуально это в период летних отпусков, когда в Кашин приезжает большое количество гостей из других городов. Теперь они смогут на комфортных скоростях серфить в интернете, вести прямые эфиры и делиться с друзьями фотографиями живописных улиц и уникальных музейных артефактов. Увеличившиеся скорости интернета облегчат навигацию и ориентирование на местности с помощью онлайн-карт, что крайне важно для самостоятельных путешественников. Наша цель – обеспечить жителям и туристам в Кашине максимальный комфорт цифровых коммуникаций», — отметил Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

Кроме модернизации в самом городе, технические специалисты оператора провели работы по усилению сигнала на участке трассы «Золотое кольцо» недалеко от Кашина у деревни Зобнино. Строительство дополнительной инфраструктуры позволило увеличить скорость мобильного интернета на самой длинной кольцевой дороге России федерального значения. Также улучшения затронули территорию турбазы «Тетьково» — популярного места загородного отдыха среди тверских семей.