«МегаФон»: сеть четвертого поколения впервые пришла в Юрьево-Девичье

«МегаФон» запустил мобильную сеть в селе Юрьево-Девичье в Конаковском районе Тверской области. Стабильная голосовая связь и 4G‑интернет впервые стали доступны для 500 жителей населенного пункта. Теперь абоненты компании, проживающие в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на скоростях до 40 Мбит/с наравне с городскими жителями. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Юрьево-Девичье — старинное село с 200-летней историей, которое находится в 5 км от города Конаково, добраться из города до села можно только на пароме через реку Волга. В летний сезон село является точкой притяжения множества дачников из областного и столичного центров, а также путешественников, использующих маршрут «Зеленый бор - Топорок».

«МегаФон» впервые установил телеком-оборудование в этом населенном пункте. Базовая станция поддерживает 4G и обеспечивает высокие мобильные интернет‑скорости, а во время голосового общения — чистый звук за счет включения технологии VoLTE. Устойчивый сигнал покрывает всю территорию села, абоненты могут без ограничений выходить в Сеть как на улице, так и внутри помещений.

В сельской школе педагоги и школьники теперь могут применять мобильный интернет для образовательных целей. У абонентов появилась возможность комфортно пользоваться цифровыми государственными и финансовыми сервисами, передавать большой объем данных через мессенджеры и социальные сети.

«Люди, проживающие в малых населенных пунктах, хотят без ограничений общаться с близкими и использовать мобильный интернет тогда, когда это им необходимо. Устойчивая связь обеспечивает в том числе и безопасность — с помощью смартфона можно вызвать медицинскую службу, пожарных, попросить о помощи. Поэтому при строительстве инфраструктуры связи мы стараемся учитывать запросы наших абонентов и строим, развиваем мобильную сеть и в небольших локациях», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.