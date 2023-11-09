«Мегафон» ускорил интернет в «Рыбацкой деревне» к зимнему сезону

«Мегафон» построил объекты связи недалеко от туристического комплекса «Рыбацкая деревня», расположенного на берегу реки Волга. В результате проведенных работ высокоскоростной интернет стал доступен не только приезжающим туристам, но и жителям деревень Забелино, Заречье и Заборье Пеновского района. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«Мегафон» расширил покрытие сети в диапазоне LTE, обеспечивая увеличенную дальность и высокие скорости передачи данных. Основные работы были проведены на территории комфортабельной зоны отдыха, расположенной по берегам рек Кудь и Волги в окружении смешанных лесов и песчаных берегов.

«В 2023 г. спрос на рыболовные туры вырос в нашей стране на 20% по сравнению с прошлым годом. Для цифровых сервисов, которые помогают туристу интегрироваться в местную среду, позволяя ему самостоятельно планировать экскурсии, ночевки, маршруты, нужен высокоскоростной мобильный интернет. Поэтому, для комфорта наших абонентов мы устанавливаем дополнительное LTE-оборудование в туристических и курортных зонах, готовим заранее сеть к сезонной нагрузке», - отметил Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

С января по октябрь 2023 г. туристическую зону Верхней Волги, в которую входит «Рыбацкая деревня», «Исток», «Вселуг», «Селигерская ривьера» и другие базы отдыха посетило на 32% больше туристов из других регионов, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков «Мегафона». С заметным отрывом среди любителей отдыха на природе лидируют москвичи: на них приходится более 75% туристического трафика. В топе регионов, откуда чаще других приезжают отдыхающие, также Ленинградская, Псковская, Смоленская и Новгородская области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.