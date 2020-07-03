«Лаборатория Касперского» обеспечит безопасную работу энергосистемы Alperia

Alperia, один из ведущих поставщиков газа и электроэнергии в Южном Тироле (Италия), выбрала решение Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes для защиты своих систем удаленного управления электростанциями и распределительных сетей от широкого спектра киберугроз. После успешного прохождения серии проверок и стресс-тестов, начатых в конце 2018 г., оно было запущено на 40 серверах компании.

Alperia, основанная в 2016 г., сегодня обслуживает 280 тыс. пользователей, эксплуатирует 34 гидроэлектростанции, шесть теплостанций и 700 станций для зарядки электромобилей. Компания искала специализированное решение для защиты промышленных сред, которое позволяло бы обеспечить максимальную защиту систем удаленного управления электростанцией и в то же время исключало бы риск остановки устройств, без которых нормальное функционирование предприятия невозможно. После тщательного анализа рынка Alperia остановилась на Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS). Это чрезвычайно гибкий продукт, который защищает промышленную инфраструктуру на всех уровнях, от SCADA и DCS-серверов до программируемых логических контроллеров и сетевых подключений. Решение настраивается в соответствии с особенностями конкретной организации. Такой подход позволяет обнаруживать и предотвращать как случайные заражения вредоносным ПО, так и целевые атаки, сохраняя непрерывность технологических процессов.

Внедрение защитного решения в непрерывно работающую систему — процесс непростой, поэтому Alperia и «Лаборатория Касперского» создали совместную рабочую группу. В конце 2018 г. решение KICS for Nodes было внедрено для начала на нескольких резервных устройствах, чтобы проверить общую эффективность, оценить риски, а также понять, что необходимо оптимизировать для полноценной интеграции.

«Мы считаем, что создание совместной рабочей группы с инженерами “Лаборатории Касперского” для настройки и адаптации продукта было правильным решением. Я убежден, что в таких случаях не нужно зацикливаться на классическом формате отношений между клиентом и покупателем, нужно смотреть немного шире. Сейчас мы обсуждаем перспективу заключения контракта, который выходит за рамки обслуживания продукта и настроен на сервисную поддержку всего периметра сети», — сказал Сандро Моретти, руководитель направления Teleconduction и Telecommunication в компании Alperia.

«Мы гордимся тем, что такая инновационная компания, как Alperia, выбрала нас в качестве партнера. Все больше энергетических предприятий и поставщиков других жизненно важных услуг осознают необходимость защищать свою инфраструктуру и пытаются решить эту задачу. Вместе с растущим числом подключенных устройств и общим ростом цифровизации увеличивается и количество рисков, которые следует учитывать. Киберинциденты в промышленности особенно опасны, поскольку могут привести к сбоям в производстве и ощутимым экономическим потерям. Кроме того, сложно бороться с последствиями таких атак. Мы продолжим разрабатывать решения, которые учитывают индивидуальные потребности компаний в каждом секторе производства», — сказал Георгий Шебулдаев, руководитель департамента развития новых продуктов «Лаборатории Касперского».