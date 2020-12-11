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«Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в сфере киберзащиты роботов

Безопасность Техническая защита Техника

«Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в области киберзащиты роботов, используемых в индустриальных системах. Совместная работа Kaspersky Industrial CyberSecurity и Robot Immune System (RIS) позволяет предотвращать атаки на технологические сети, в которых используются роботы, усиливать безопасность систем контроля и ограждать такие устройства от компрометации.

Робототехника — это один из ключевых элементов индустрии 4.0. Темпы внедрения промышленных роботов стремительно растут, по прогнозам, этот рынок превысит $24 млрд к 2025 г. Сегодня эти устройства используются во многих промышленных операциях. Их защита требует особого подхода, поскольку они представляют собой отдельную сложную систему со специфическими протоколами и инструментами.

Совместная работа решения Kaspersky Industrial CyberSecurity и системы Robot Immune System позволяет обеспечить всестороннюю защиту всех уровней технологической среды, в которой используются роботы, — от контроллеров до процессов и операций. В ходе тестирования были смоделированы три вектора атаки: на уровне сетевых процессов, на уровне управления сетью и атаки, компрометирующие операционную систему, под управлением которой функционирует робот. Решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks успешно детектирует сетевые атаки и аномалии в технологических сетях, продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes защищает промышленные конечные узлы, а платформа Robot Immune System — контроллеры управления роботами.

«Работа промышленных роботов сопряжена с внедрением отдельных сетей, технологий, требований к безопасности и бизнес-приоритетов. Эти системы требуют особых мер кибербезопасности, чтобы исключить вероятность нанесения вреда человеку. Наша платформа поддерживает более 40 разных роботов, работающих в промышленных средах. Обеспечивать их кибербезопасность нам помогают партнеры, которые производят лучшие в своем классе решения для мониторинга технологических сетей. Интеграция нашей платформы и Kaspersky Industrial CyberSecurity позволит нашим клиентам обеспечивать безопасное функционирование роботов и промышленной инфраструктуры», — сказал Виктор Майорал Вильчес, основатель и технический директор Alias Robotics.

«Технологическая инфраструктура все усложняется, и нужно обеспечивать устойчивость к киберугрозам каждого ее компонента и слоя. Защитные меры и инструменты должны работать в одной связке, чтобы оградить от киберугроз всю среду. Темпы внедрения промышленных роботов ускоряются, и это партнерство позволит компаниям, использующим их, получить надежную защиту», — отметил Антон Шипулин, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Industrial CyberSecurity.

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