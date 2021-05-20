«Лаборатория Касперского» обновила свое решение для защиты промышленных сред

«Лаборатория Касперского» обновила решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks. Теперь продукт не только позволяет выявлять несанкционированную активность с помощью мониторинга ОТ-трафика, но и уведомляет об уязвимостях в оборудовании и дает рекомендации по тому, как избежать их эксплуатации злоумышленниками. Также в решение добавлена поддержка протокола BACnet, что позволяет эффективно защищать системы автоматизации зданий. Режим автоматизированного обучения для мониторинга трафика, бесшовные обновления протоколов и новая веб-консоль упрощают управление продуктом и повышают эффективность борьбы с промышленными угрозами.

По данным исследования «Лаборатории Касперского», в 2020 г. атакам подверглись 39,5% промышленных компьютеров в России. Чтобы не допустить инцидентов, которые приводят к нарушению или остановке критически важных процессов, нужно обеспечивать безопасность всей гетерогенной ОТ-среды, всего входящего в нее оборудования и кастомизированных систем. Также нужно знать об уязвимостях в АСУ ТП, чтобы предотвратить их эксплуатацию для проведения сложных атак, сократить поверхность атаки и минимизировать возможные последствия.

Функциональность управления уязвимостями, включенная в обновленный продукт, помогает предприятиям узнавать о слабых местах в оборудовании и исправлять их. В консоли управления доступна детальная информация, в том числе идентификатор уязвимости, уровень критичности, условия эксплуатации, возможные последствия и инструкция по ее устранению. Благодаря этому нет необходимости изучать отчеты в сторонних источниках. Данные об уязвимостях предоставлены глобальным проектом Kaspersky ICS CERT, цель которого — координация действий производителей систем автоматизации, владельцев и операторов промышленных объектов, исследователей информационной безопасности при решении задач защиты промышленных предприятий и объектов критически важных инфраструктур.

Чтобы обеспечить защиту разнообразных ОТ-сред и устройств, в продукт Kaspersky Industrial CyberSecurity forNetworks добавлена поддержка протоколов MICOM, Profinet, TASE.2, DirectLogic и BACnet. Новые протоколы и алгоритмы глубокой инспекции сетевых пакетов (DPI) для проверки трафика предоставляются «бесшовно» благодаря автоматическим обновлениям баз данных.

Обновления позволяют значительно упростить процесс создания правил для детектирования аномалий в ОТ-трафике. В обучающем режиме продукт анализирует, как меняются параметры производственного процесса, и автоматически создает правило нормальной работы оборудования. Соответственно, специалистам по кибербезопасности не приходится делать это вручную.

Совершенно новая веб-консоль предлагает расширенные возможности визуализации инцидента для более детального анализа угроз. Информация об обнаруженных инцидентах отображается в соответствии с терминами базы знаний тактик и техник MITRE ATT&CK, которые используются в атаках на промышленные системы управления. Эксперты по кибербезопасности могут пользоваться этими данными при проведении расследований. В веб-консоли администратор может быстро развернуть платформу для нового промышленного оборудования и установить коннекторы для сторонних систем, таких как SIEM, фаерволлы или SCADA, через REST API.

«Чтобы обеспечить качественную защиту ОТ-сред, нужно отрегулировать настройки и совершить ряд действий вручную. Мы обновили продукт, чтобы упростить этот процесс для команд по кибербезопасности: сделали более удобным процесс управления безопасностью, расширили список защищаемого оборудования, автоматизировали ряд функций, добавили управление уязвимостями. В отличие от ИТ-устройств, OT-среда не может всегда обновляться по щелчку мыши и без последствий для соседних систем. Но исправлять уязвимости в ОТ необходимо, и теперь в этом помогает решение Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks», — сказал Андрей Стрелков, менеджер «Лаборатории Касперского» по продуктам для крупного бизнеса.